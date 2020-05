Libyen: Waffenruhe abgelehnt

Bengasi. Die von der UNO anerkannte libysche Regierung hat eine von General Khalifa Haftar einseitig ausgerufene Waffenruhe während des islamischen Fastenmonats Ramadan abgelehnt. Sie traue dem General und seiner Ankündigung nicht, erklärte die Regierung von Fajes Al-Sarradsch in Tripolis am Donnerstag unter Verweis auf frühere Verstöße gegen Feuerpausen. Die UN-Mission in Libyen wiederholte ihre Forderung nach einer Waffenruhe, um der Gefahr durch die Coronapandemie begegnen zu können. Haftar hatte zuvor einen Stopp seiner Militäroffensive auf die Hauptstadt Tripolis bis zum Ende des Ramadan angekündigt. (AFP/jW)