Trump droht Beijing mit neuen Strafzöllen

Washington. US-Präsident Donald Trump hat China im Streit um den Ursprung der Coronapandemie am Donnerstag (Ortszeit) mit neuen Strafzöllen gedroht. Ihm lägen Informationen vor, die die Annahme rechtfertigten, dass das neuartige Coronavirus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme, sagte Trump im Weißen Haus. Neben den USA verlangen auch eine Reihe weiterer mit Washington verbundener Staaten von China »mehr Transparenz« über den Ursprung der Pandemie. Den chinesischen Behörden zufolge ging das Coronavirus auf einem Wildtiermarkt in Wuhan auf den Menschen über. Seit Monaten werden Spekulationen befeuert, das Virus könnte in einem Labor in Wuhan durch einen Unfall freigesetzt oder sogar absichtlich geschaffen worden sein.(AFP/jW)