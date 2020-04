Andreas Gora/dpa Dürfen beim Miniturnier selbstverständlich mitspielen: Alba Berlin (l., Martin Hermannsson) und Baskets Oldenburg (Rasid Mahalbasic)

Vier Stunden, so lange soll die Videokonferenz der Basketballbundesliga (BBL) mit den Vertretern der 17 Erstligisten am Montag nachmittag gedauert haben. Das Ergebnis gleicht einem Tabubruch, jedenfalls für Hallensportler, nachdem im Eishockey, Volleyball und Handball die Spielzeiten bereits vor Wochen beendet wurden: »Wir wollten die Saison fortsetzen, Einstimmigkeit erzielen und ein interessantes Konzept auf die Beine stellen«, erklärte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz nach dem Beschluss.

Demnach soll der Meister in einem Miniturnier ermittelt werden. Daran werden sich der BBL zufolge aber nur zehn der 17 Bundesligateams beteiligen. Die Ergebnisse der Hauptrunde werden gestrichen. Der wieder aufgenommene Spielbetrieb soll in einem modifizierten Play-off-Modus bis zum 30. Juni innerhalb von rund drei Wochen über das Parkett gegangen sein. In zwei Gruppen spielen jeweils fünf Teams jeder gegen jeden. Im Anschluss geht es im Viertelfinale über Kreuz im K.-o.-System bis zum Finale weiter.

Vor der Unterbrechung am 12. März lag der amtierende Titelträger FC Bayern mit nur zwei Liganiederlagen an der Tabellenspitze vor den Riesen aus Ludwigsburg. Die Klubs hatten bis zu diesem Zeitpunkt gut zwei Drittel von 32 regulären Saisonspielen bestritten.

Folgende Teams wollen – vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen – an dem Rumpfturnier teilnehmen: Bayern München, Riesen Ludwigsburg, Alba Berlin, Merlins Crailsheim, Rasta Vechta, Baskets Oldenburg, Baskets Bamberg, BG Göttingen, Ratiopharm Ulm und die Skyliners Frankfurt. Ein Austragungsort müsse noch bestimmt werden, so die BBL. Vorab würden Vorbereitungs- und Trainingszeiten einkalkuliert.

Für die anderen Klubs – darunter der Tabellenvorletzte Mitteldeutscher Basketballclub (MBC) aus Weißenfels – ist die Spielzeit mit sofortiger Wirkung beendet. Absteiger gibt es in dieser Saison nicht. MBC-Geschäftsführer Martin Geissler sagte am Mittwoch im jW-Gespräch: »Unterm Strich ist die BBL-Entscheidung ein guter Kompromiss.« Es bestehe für die kleineren Teams kein Zwang für eine Saisonfortsetzung, die für den MBC existenzgefährdend gewesen wäre, so Geissler. Die Neunten der Hauptrunde aus Göttingen hingegen gehen in den Turnierwettbewerb: »Ich halte es für wichtig, dass wir die Saison in irgendeiner Form zu Ende spielen«, sagte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen am Montag gegenüber dem NDR.

Das ist für Geissler keine Option: »80 Prozent unserer Spielerverträge laufen eh am 2. Mai aus.« Als Geschäftsführer bilanziert er nüchtern: »Wir sind mit einem blauen Auge aus der Saison gekommen.«