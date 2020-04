Eine flagrante Verletzung

REUTERS/Lee Smith Wer hat den dicksten (Geldbeutel)? Mit dem Kauf von Newcastle United will Saudi-Arabien Katar auch im Fußball Konkurrenz machen

Für ein süßes Leben verkaufen sich manche Fußballvereine an einen Geldgeber wie einst Goethes Faust an Mephisto. Zum Beispiel Newcastle United. Für umgerechnet 344 Millionen Euro ist der englische Erstligist bereit, 80 Prozent des Klubs an den saudischen Public Investment Fonds zu veräußern, dessen Chef kein Geringerer als Kronprinz Mohammed bin Salman ist.

Zur Erinnerung: Obwohl er das Gegenteil beteuert, gilt Mohammed bin Salman, kurz MBS, vielen als Drahtzieher des Mordes an dem Regimekritiker Dschamal Chaschukdschi (bzw. Khashoggi) in Istanbul im Oktober 2018. »Moralisch, politisch und ökonomisch werden der englische Fußball und die britischen Bürger einen sehr hohen Preis für diesen Verkauf zahlen«, meldete sich der Direktor des Institute for Gulf Affairs in Washington, Ali Al Ahmed, am Montag in der britischen Tageszeitung The Independent zu Wort.

Auch sportlich garantiere die Übernahme keinen schnellen Erfolg. Da »der Ölpreis auf unter 20 US-Dollar pro Barrel fällt, blutet Saudi-Arabien Geld, und der doppelte Schock des Überangebots und der rückläufigen Nachfrage auf den Energiemärkten lässt diese Blutung noch einige Zeit anhalten«, sagt Al Ahmed. Und warnt: »Die englische Premier League steht kurz vor einem Eigentor von historischem und katas­trophalem Ausmaß.«

Die Fans der »Magpies« (Elstern) setzen hingegen große Hoffnungen in den neuen Besitzer aus Saudi-Arabien. Der bisherige Eigentümer, der Milliardär Mike Ashley, ist extrem unbeliebt. Seitdem er 2007 Newcastle United übernahm, ist der Verein zweimal abgestiegen. In dieser Saison sind die Nordostengländer als 13. erneut weit entfernt von den internationalen Plätzen.

Noch ist der Deal mit MBS nicht in trockenen Tüchern, denn es gibt einen delikaten Nebenschauplatz – den politischen Konflikt zwischen dem Emirat Katar und Saudi-Arabien, die sich auch im Sport zunehmend in die Quere kommen. Im Augenblick liefern sich die beiden Nachbarländer einen Bieterwettstreit um die Austragung der Asienspiele 2030.

Im Fußball hat Katar bis jetzt die Nase vorn. Die WM 2022 ist der größte Coup des kleinen Emirats am Persischen Golf. Die regierungsnahe Qatar Sports Investments besitzt außerdem den französischen Dauermeister Paris St. Germain. Nun will Saudi-Arabien mit Newcastle United mittelfristig ebenfalls im Konzert der Großen mitmischen.

Die Premier League steht damit aber vor einem Dilemma: Die Übertragungsrechte für die gesamte arabische Welt besitzt aktuell Bein Sports aus Katar. Das Unternehmen gehörte bis 2014 zum Imperium von Al-Dschasira, jenem TV-Sender, der den Saudis schon seit langem ein Dorn im Auge ist, weil er nach ihrer Ansicht die Opposition in Saudi-Arabien propagandistisch unterstützt. Erst wenn Al-Dschasira seinen Betrieb einstellt, will Riad den im Juni 2017 verhängten Boykott über Katar aufheben.

Nur ein Zufall? Seit 2017 operiert ein Piratensender mit dem süffisanten Namen Beoutq (das »q« steht für Katar) aus Saudi-Arabien und klaut Bein Sports das Programm, inklusive der teuren Übertragungen der Premier League. Der Piratensender benutzt dabei offenbar den Satelliten Arabsat mit Hauptquartier in Riad. Arabsat weist die Behauptung zurück.

Der internationale Fußball ist jedoch anderer Meinung. »Wir verurteilen gemeinsam in aller Deutlichkeit den fortgesetzten Diebstahl unseres geistigen Eigentums durch den Piratensender (…) und rufen die Behörden in Saudi-Arabien auf, uns bei der Beendigung dieser weitverbreiteten und flagranten Verletzung unserer geistigen Eigentumsrechte zu unterstützen«, zitierte The Guardian im Juli 2019 aus einem Brief der FiIFA, der UEFA, der spanischen La Liga, der italienischen Serie A, der Bundesliga und der Premier League.

Bein-Sports-Chef Jusuf Al-Obaidli weist die anderen Vereine der Premier League und Liga-Boss Richard Masters in einem Brief darauf hin, dass es bei der Piraterie letztlich auch um ihre Einnahmen gehe, wie BBC Sport am 22. April berichtete: »Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das zukünftige Wirtschaftsmodell des Fußballs auf dem Spiel steht.« Bein Sports zahlt für drei Jahre immerhin umgerechnet 459 Millionen Euro. »Angesichts der lähmenden wirtschaftlichen Auswirkungen, die das Coronavirus auf die Sportbranche hat, geschieht dies alles zu einer Zeit, in der Fußballvereine ihre Sendeeinnahmen am meisten schützen müssen«, so Al-Obaidli.

Der Verkauf von Newcastle United beschäftigt sogar die Politik. Eine aus allen Parteien bestehende Gruppe im britischen Parlament, die sich mit Fragen des Fußballs beschäftigt, fordert angesichts der dubiosen Rolle des Piratensenders eine staatliche Kontrolle des Verkaufs von Newcastle United an den saudischen Investmentfonds. »Die Regierung hat eine Verantwortung. Sie sollte sich das anschauen«, sagte Clive Betts, der Vorsitzende der parlamentarischen Gruppe, am vergangenen Freitag bei BBC Sport. Es gebe in dieser Angelegenheit ein nationales Interesse.