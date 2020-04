Nachschlag: Zuviel versprochen

imago images/IPON/ZDF »Wurzeln der Gewalt«: Unter welchen Bedingungen Faschismus gedeiht, ist leider nicht Thema dieser Sendung

Wer vom Kapitalismus nicht sprechen mag, soll über den Faschismus schweigen. Die Autoren der ZDF-Doku »Wurzeln der Gewalt – Rechter Terror in Deutschland« halten sich dran. So aber bleibt das Versprechen des Titels uneinlösbar. Womöglich haben andere Beiträge desselben Themenabends mehr zu bieten. Dieser geht keineswegs an die Wurzeln.

Statt dessen wird eine Gesamtschau aus bürgerlicher Perspektive geboten: von der AfD über »klassische« Neonazis hin zum Rechtsterrorismus. Immerhin lernt man, dass »Einzeltäter« tatsächlich in weltumspannende Netzwerke eingebunden waren. Jedoch wird auch behauptet, der »Nationalsozialistische Untergrund« habe nur drei Mitglieder gezählt.

Es geht den Autoren um Wege der Radikalisierung, um Ideologien und einflussreiche Köpfe – inklusive Schlossbesuch bei Renaud Camus, dem Autor des faschistischen Bestsellers »Der Große Austausch«. Handfeste gesellschaftliche Ursachen bleiben außen vor. (mb)