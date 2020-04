jW

Wie weiter nach »Corona«?

Zu jW vom 28.4.: »Zitat des Tages«

Mit welchem Eifer und welcher Begeisterung sich Persönlichkeiten aus Gewerkschaften und Politik einsetzen, um eine Gesundheitsgefährdung am 1. Mai zu verhindern, das ist geradezu rührend – oder auch sehr peinlich und vielsagend. Von einem Berliner SPD-Innensenator ist begreifbar, dass ein 1. Mai in seiner SPD-Tradition längst gestrichen ist. Gewerkschaftspitzen scheinen fast erleichtert, dass mit »Corona« der Ausfall des 1. Mai gut zu begründen ist. Auffallend eilfertig und ohne jedes Nachdenken wurde von so manchem vor allen Maidemos gewarnt. Mit dieser Tradition haben sie seit Jahrzehnten schon nichts mehr zu tun. Nun sind auch die lästigen Ansprachen ausgefallen, die der Sozialpartnerschaft zwischen Kapital und Arbeit huldigen. Was wird nun nach »Corona«? Wie überflüssig sind Gewerkschaften – oder wie könnten sie zu dem wiederfinden, was sie zu sein haben: Bollwerke gegen das Kapital, das es noch gibt mit allen seinen Auswüchsen der Ausbeutung, Menschenfeindlichkeit und Bedrohungen für die Welt? Damit sich die Klasse dessen nicht bewusst wird, ist die Warnung vor einem möglichen »Ischgl« vielleicht einprägend, findet anscheinend SPD-Senator Andreas Geisel.

Roland Winkler, Aue

Lebendiges Denken

Zu jW vom 25./26.4.: »Eine befreite Persönlichkeit«

Lucien Sèves Buch »Marxismus und Theorie der Persönlichkeit« erschien 1972 in der DDR. Ich war im zweiten Studienjahr Außenpolitik und kaufte es sofort. Es begleitet mich bis heute – seiner von Klaus Weber trefflich herausgearbeiteten Monumentalität wegen und auch, weil es mir bis heute immer wieder bestätigt, dass in meinem Land – der DDR – um ein Vielfaches lebendiger gedacht, geforscht, gestritten worden ist, als es heute (…) dargestellt wird. Freilich: Den Sève lesen war auch damals harte Arbeit. (…) Dabei: wie unerhört spannend! Dieser französische Marxist, der bei Lenin »die Grundlegung einer historisch-konkreten, revolutionären Psychologie als Lehre von der menschlichen Persönlichkeit« gefunden hatte, wie er in der »Vorbemerkung« zu der deutschen Ausgabe schrieb! Und gleich zu Beginn ein Zitat von Georges Politzer: »Geistige Enge und Fachbeschränktheit sind nie gut.« Danke für die schöne Würdigung dieses bedeutenden Marxisten!

Wolfram Adolphi, Potsdam (Onlinekommentar)

Frage der Perspektive

Zu jW vom 27.4.: »›Das wäre ein wichtiger Schritt‹«

Den 8. Mai zum Feiertag zu machen, finde ich unterstützenswert, aber ich finde es nicht richtig, ihn zum Tag der Befreiung zu erklären. Der Tag symbolisiert die Niederlage des faschistischen Deutschland, den Sieg über das faschistische Deutschland. Von Befreiung dürfen die von Hitlerdeutschland überfallenen Länder sprechen, die sich in gegenseitiger Unterstützung selbst befreit haben, und die Überlebenden aus KZ und Gefängnissen, die von außen, von den Alliierten, befreit wurden oder sich selbst befreien konnten. Im Bewusstsein der meisten Deutschen mangelt es bis heute an Erleichterung, an Freude, dass Deutschland verloren hat – bis heute hätten zahlreiche Deutsche lieber gewonnen. Seit 75 Jahren fehlen Einsicht und Bemühen vieler Deutscher, sich der faschistischen Bürde und deren Nachwirkungen zu stellen. Statt dessen: Hochmut regiert aus Berlin. (…)

Beate Brockmann, Praelo/Italien

Fleißige Hände

Zu jW vom 27.4.: »Kranich im Sturzflug«

Was wäre der »Kranich« ohne ständige Bevorzugung und Absicherung durch diesen Staat? (…) Ein Rückblick ist nötig: Als das DDR-Luftfahrtunternehmen »Interflug« von der »Treuhand« verramscht wurde, hätte die Swissair alles übernommen, auch das Personal. Jedoch: Die Lufthansa bekam den Zuschlag! Es war ein Bombendeal! Sie vereinnahmte nicht nur die gesamte Technik, die Logistik, alle Anlagen und Immobilien, sondern bekam alle die lukrativen Fluglinien nach Ost und Südost buchstäblich geschenkt. Das Personal war ihr völlig gleichgültig. Ein paar meiner Freunde, mit denen ich einst das ganze Kunstflug- und Notfallprogramm von Grund auf erlernte, haben die feindliche Übernahme nicht überlebt. Wen kümmert’s? Unser Sigmund Jähn, der ebenfalls mit uns die Schulbank drückte, ist eine seltene, geduldete Ausnahme. Glücklicherweise hatten die meisten von uns einen bereits vorher erlernten Beruf, zumindest eine Ausbildung, die ein Überleben ermöglichte. Ihr Lebensziel war aber ein anderes! Ihr Leben war nun mal die Fliegerei! Es hing an »unsrer Luftfahrt«, an der Interflug! Die Interflug war rentabel, das Geschäft folgte aber einer völlig anderen Philosophie. Heute spart man zuerst am Personal, und wenn die Lufthansa nicht gestützt wird, wird das zuerst entlassen. Und wenn der »Kranich« staatlich gestützt wird – wird es genauso sein! Warum? Weil man damit immer nur die elitäre Schicht aufpäppelt, die vom Profit lebt. Dieser Teil lebt »von dem, was fleißige Hände erwarben«. Die fleißigen Hände – die Techniker, die Piloten, das Boden- wie das Bordpersonal, alle die dienstbaren Geister der Flugsicherung, die fleißigen Boten – gehen leer aus.

Fred Schlicke, Dresden

Tore auf!

Zu jW vom 25.4.: »Virus überwindet JVA-Mauern«

Die Presse spricht über Gefangene in den USA oder im Iran (…). Doch dass hier die Gefangenen über Stadtmagazine und illegale Handys die Öffentlichkeit um Hilfe rufen müssen, dieser Skandal wird übersehen. Denn vom Anstaltsarzt etwa der JVA Untermaßfeld in Thüringen bis zu den Schließern bringen sie das Virus herein. Aber ein Anstaltsleiter darf behaupten, Schutzkleidung, die brauche er nicht, er sehe dazu keinen Grund. Man muss es öffentlich sagen: Sie warten auf den ersten Toten! Denn alle Anfragen, auch von der Linken-Abgeordneten Ulla Jelpke, laufen ins Leere. Daher bitten wir Euch um Eure Solidarität und Eure Hilfe: Wir haben über 80 Prozent, die man per Amnestie sofort freilassen könnte! Also rufen wir die Justiz auf: Öffnet die Tore!

André Moussa, Vorsitzender Knastschadenkollektiv