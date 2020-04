Saures für Arbeiter

Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski via REUTERS Damals noch für höhere Löhne, jetzt in der Defensive. Gewerkschaftsdemo in Warschau am 22. September 2018.

Wohlmeinende Bedenkenträger in Polens Presse und parlamentarischer Opposition fragten zu Beginn der Antikrisengesetzgebung, ob die Regierung von Mateusz Morawiecki unter den Schutzbedürftigen vor Krisenfolgen nicht die »Arbeitnehmer« vergessen habe. Dabei seien die abhängig Beschäftigten doch über 16 Millionen Menschen, gut 40 Prozent der polnischen Bevölkerung, plus mindestens drei Millionen in »atypischen Beschäftigungsverhältnissen« wie Werk- oder Auftragsverträge. Grob gesagt also die Hälfte der polnischen Bevölkerung, zwei Drittel ihres erwachsenen Anteils.

Kürzungen und Zwangsurlaub

Richtig gestellt war diese rhetorische Frage von Anfang an nicht. Schließlich hat schon das Anfang April verabschiedete erste »Schutzschildpaket« Arbeiterrechte drastisch eingeschränkt: So wurde Unternehmen die Option eröffnet, die Arbeitszeit auf bis zu 60 Wochenstunden auszudehnen und Mindestruhezeiten zwischen zwei Schichten von elf auf neun Stunden zu verkürzen. Das zielte zu diesem Zeitpunkt offenkundig in der Praxis vor allem auf die Beschäftigten des Gesundheitswesens, wo damals durch Coronainfektion und Quarantäne gleichzeitig Hunderte von Ärzten und Pflegekräften ausfielen. Versuche der Regierung, Gesundheitspersonal durch Gestellungsbefehle an die »Pandemiefront« zu kommandieren, halfen nicht wirklich: Viele »Einberufene« weigerten sich, ohne entsprechende Schutzausrüstung in den Kliniken anzutreten. In solchen Fällen ist ihnen zumindest in einigen Fällen mit Entlassung gedroht worden. So schlimm kann also der Fachkräftemangel nicht gewesen sein.

Mit dem inzwischen zur Verabschiedung anstehenden dritten »Schutzschildpaket« macht die Regierung Morawiecki aber deutlich, dass sie insbesondere die abhängig Beschäftigten als die ausgeguckt hat, die die Kosten der Krise ausbaden sollen. Man sieht es nicht nur daran, dass die Unterstützung bei Einnahmeausfällen für Kleinselbständige wesentlich höher ausfällt als für Lohnabhängige. Das Arbeitslosengeld ist in Polen erstens lächerlich niedrig: maximal 861 Zloty (umgerechnet ca. 190 Euro), und es wird zweitens für in der Regel drei, in strukturschwachen Gebieten ausnahmsweise maximal sechs Monate gezahlt. In der Summe also knapp 2.600 Zloty, weniger als ein gesetzlicher Mindestlohn, für Lohnabhängige. Kleinselbständige erhalten im selben Zeitraum bis zu 15.000 Zloty.

Dem Unternehmertum ist Tür und Tor geöffnet, sich als »Herr im Haus« durchzusetzen: Bei einem Gewinneinbruch um 15 Prozent, soll eine einseitige Erklärung des Unternehmers ausreichen, um die Löhne um zehn Prozent abzusenken. Beschäftigte sollen nach der Novelle ohne ihre Einwilligung in Zwangsurlaub geschickt werden können – solange der gesetzliche Urlaubsanspruch reicht, bezahlt, darüber hinaus unbezahlt.

Entlassung per E-Mail

Ebenso formlos wie Lohnkürzungen will die Regierung Entlassungen ermöglichen: Es reicht eine E-Mail – es herrscht ja Pandemie, da sollen »die menschlichen Kontakte auf ein Minimum reduziert werden«. Einspruchsfristen wurden auf das Geringste verkürzt. Ein Verfahren für daraus entstehende Konflikte gibt es nicht. Bevorzugte Kandidaten für die Entlassung sind laut der Novelle Beschäftigte, die noch ein zweites Einkommen beziehen. Das gilt vor allem für dazuverdienende Rentner. Besonders infam ist das deshalb, weil die PiS-Regierung selbst diesen Personenkreis durch die Senkung des offiziellen Renteneintrittsalters 2016 stark ausgeweitet und gleichzeitig angesichts des damaligen Arbeitskräftemangels dafür geworben hat, dass die Älteren im Beruf blieben. Jetzt haben sie ausgedient.

Bei solchen Entlassungen muss niemand angehört werden – weder der Betroffene noch ein Betriebsrat, den es in Polen in dieser Form ohnehin nicht gibt. Weite Teile des kollektiven Arbeitsrechts werden außer Kraft gesetzt, tariflich vereinbarte betriebliche Sozialleistungen dem Belieben der Unternehmen anheimgestellt. Gleichzeitig wird für Abfindungen eine Obergrenze eingeführt: das Zehnfache des gesetzlichen Mindestlohns, umgerechnet ca. 5.700 Euro.

Zurück ins 19. Jahrhundert

Die polnischen Gewerkschaften haben in seltener Einmütigkeit ihr Entsetzen über die Regierungspläne zum Ausdruck gebracht. Die normalerweise PiS-treue »Solidarnosc« beschwerte sich, dass »ausgerechnet zum 40. Jahrestag unserer Entstehung« eine »so drastische Einschränkung von Arbeitnehmerrechten« verfügt werden solle. Soll heißen: Über geringfügigere Einschnitte kann mit ihr geredet werden. Der sozialdemokratische Gewerkschaftsbund OPZZ sprach von einem »bewaffneten Angriff« auf die Arbeiterrechte, der das Land »ins 19. Jahrhundert zurückversetzen werde«.

Die Regierung verlegte sich zunächst aufs Taktieren. Ein Sprecher erklärte Anfang dieser Woche, noch sei ja nichts beschlossen, der bekanntgewordene Entwurf sei noch nicht endgültig. Ein Testballon war es allerdings offenbar schon: Wie weit kann die Regierung gehen, ohne allzugroßen Widerstand auszulösen? Lobbyisten der polnischen Bourgeoisie forderten schon, die Maßnahmen auf Dauer einzuführen, nicht nur für die Dauer von Pandemie oder Wirtschaftskrise.