Stabile Verhältnisse

Arne Dedert/dpa In der Krise ziehen sogar die dunklen Wolken über der Deutschen Bank ab ...

Bundesregierung und Unternehmen haben in der Krise nichts für Beschäftigte übrig. Der Wirtschaftsminister stellte am Mittwoch die triste Prognose vor, wonach bis zum Jahresende 6,3 Prozent weniger Waren und Dienstleistungen verkauft werden. Mehrere Unternehmensverbände schrieben schon am Vorabend einen Brandbrief an die Kanzlerin, in dem sie vor dem »Untergang« vieler Branchen warnten. »Jede Woche, die der Lockdown weiter andauert, kostet die deutsche Volkswirtschaft einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag an Wertschöpfung.« Das Kapital will Taten sehen.

Dabei profitieren Unternehmen von der Krise – vorneweg die Monopole. Wie das Handelsblatt errechnet hat, haben Dax-Konzerne seit Jahresbeginn für mehr als fünf Milliarden Euro Aktienrückkäufe an der Börse getätigt – die meisten auf dem Höhepunkt des Börsenverfalls im März, denn da waren die Papiere günstig zu haben.

Die Großkonzerne haben vor der Coronakrise hohe Rücklagen angehäuft. Wohin das Geld fließt, musste im April schnell entschieden werden: Kurzarbeitergeld aufstocken oder Renditen einstreichen? Die Bosse brachten ihre Schäfchen ins Trockene. Vom Staat haben sie nichts zu befürchten. Während Frankreich und Dänemark Finanzhilfen an Bedingungen knüpfen, wie das Verbot, Dividenden auszuzahlen, Aktienrückkäufe zu tätigen oder Gewinne in Steueroasen zu verschieben, hätschelt die Kanzlerin ihre Lieblinge.

Auch das Finanzkapital freut sich über die goldenen Zeiten. Das Tochterunternehmen der Deutschen Bank, der Vermögensverwalter DWS, frohlockte am Mittwoch, die Pandemie werde zu einer »Konsolidierung« in der Branche führen – an der Börse fressen die Großen die Kleinen auf. »Wir wollen dabei eine Schlüsselrolle spielen«, ließen die Fondsmanager wissen. Sie gehen davon aus, »dass sich dazu in den nächsten anderthalb Jahren mehr Gelegenheiten als je zuvor ergeben werden«.

Die Finanzhaie wollen über Geld verfügen, das anderen fehlt: Die Ungleichheit hat sich hierzulande verfestigt. Der Anteil derjenigen, die weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens erhalten und damit armutsgefährdet sind, lag im Jahr 2000 noch zwischen elf und zwölf Prozent, teilte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mit. Seit 2015 sei der Wert auf mittlerweile insgesamt mehr als 16 Prozent angewachsen. Eine Zahl, die nach der Coronakrise nach dem Willen von Regierung und Kapital steigerungsfähig ist. Darüber, wieviel vom Mehrwert sich die Kapitalisten aneignen können, entscheidet die Kampfkraft der Arbeiterklasse.