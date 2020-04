Exrepublikaner Amash will US-Präsident werden

Washington. Im Rennen um die US-Präsidentschaft hat sich der unabhängige Abgeordnete Justin Amash ins Spiel gebracht. Er habe einen Sondierungsausschuss ins Leben gerufen, der die Möglichkeit für eine Präsidentschaftsnominierung der Libertären Partei auslote, schrieb Amash am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter. Dazu verlinkte er eine Kampagnen-Webseite mit dem Titel »Amash for America«. Der Abgeordnete aus dem Bundesstaat Michigan war im Juli 2019 wegen Kritik am Zustand des Zweiparteiensystems bei den Republikanern ausgetreten und hatte sich für unabhängig erklärt. (dpa/jW)