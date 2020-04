Peru: Neun Tote nach Gefängnisaufstand

Lima. Bei einer Häftlingsmeuterei in einem peruanischen Gefängnis sind neun Gefangene ums Leben gekommen. Dutzende Aufseher wurden nach Behördenangaben vom Dienstag (Ortszeit) bei den Unruhen in der Haftanstalt »Castro Castro« in der Hauptstadt Lima verletzt. Der Aufstand war am Montag ausgebrochen, nachdem zwei Insassen eines anderen Gefängnisses an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben waren. 60 Aufseher, fünf Polizisten und zwei Häftlinge wurden bei der Niederschlagung des Aufstands verletzt. Das Gefängnis ist eigentlich nur für 1.150 Personen ausgelegt, derzeit sitzen dort 5.500 Menschen ein. (AFP/jW)