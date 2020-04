Mindestens drei Tote nach Anschlag in Kabul

Kabul. Im Südwesten der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Selbstmordanschlag mindestens drei Menschen getötet worden. 15 weitere seien am frühen Morgen verletzt worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch. Der Attentäter habe seinen Sprengsatz in der Nähe eines Stützpunkts der afghanischen Spezialkräfte gezündet, sagte Kommandant Ahmed Dschawid Salim der dpa. Unter den Toten und Verletzten sollen sich sowohl Zivilisten als auch Angehörige der Streitkräfte befinden, die auf dem Weg zur Arbeit waren. Bis Redaktionsschluss bekannte sich keine Gruppe zu dem Anschlag. (dpa/jW)