Warten auf Liebe

Claudio Furlan/LaPresse/AP/dpa Sicherheitsabstand gewahrt: Schlange vor einem Supermarkt in Mailand (11.4.2020)

Trotz der Einschränkungen durch die Coronapandemie, die Italien mit bisher mehr als 27.000 Todesopfern schwer getroffen hat, erinnerten Millionen in dem Land am Wochenende an den Sieg über den Faschismus vor 75 Jahren. In vielen Städten erklang aus den mit italienischen Fahnen geschmückten Fenstern und Balkonen das Partisanenlied Bella Ciao.

Am 25. April 1945 wurde Norditalien in einem allgemeinen bewaffneten Aufstand von der Besatzung der deutschen Wehrmacht und ihrer Mussolini-Vasallen befreit. Staatspräsident Sergio Mattarella appellierte darauf Bezug nehmend an die Bevölkerung, dieses »Wertereservoir« als »idealen Motor« zur Bekämpfung der Pandemie zu nutzen und Ausfälle »rechtsextremistischer Randkreise« nicht zuzulassen. Das Staatsoberhaupt wollte in seiner Rede »auf die wirklichen Sorgen der Italiener« eingehen, nannte »die Ärzte, die Krankenschwestern, die Arbeiter und diejenigen, die das Land voranbringen«, die »Frontkämpfer von heute«.

Seit Montag beherrscht wieder die Lungenkrankheit Covid-19 den Alltag im Land und das Wissen, dass Premierminister Giuseppe Conte die Schlacht um eine Einführung der »Coronabonds« verloren hat. Die von ihm geforderten Kredite in Form gemeinsamer Wertpapiere hat Brüssel, den Vorgaben der BRD folgend, abgelehnt und statt dessen den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) gestärkt.

Während Conte beim »Nein zum ESM« bleibt, hat er laut einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur ANSA vom Dienstag nun beim »Solidaritätsfonds der Europäischen Union« einen Antrag auf Unterstützung in der Coronapandemie gestellt. Diese wird mit Blick auf das BIP des jeweiligen Landes gewährt, Rom könnte demnach 35 Milliarden Euro erhalten. Die EU-Kommission werde sich »Zeit für eine gründliche Analyse nehmen«, hieß es. Es müsse sichergestellt werden, dass die »Verteilung der Hilfe ausgewogen« ist. Laut ANSA könnte das bis in den Herbst dauern.

Bei einem Besuch in der von der Coronakrise besonders hart betroffenen Lombardei musste Conte sich am Montag abend für die geringe Lockerung der Ausgangssperren rechtfertigen. Viele Unternehmen durften wieder die Produktion aufnehmen, allerdings bleiben Schulen, Kitas sowie Bars, Friseure und andere Geschäft weiterhin geschlossen. Auch der Besuch bei Freunden ist immer noch untersagt. All das sorgt für großen Unmut. »Alle haben gehofft, dass wir schnell zur Normalität zurückkehren, aber die Bedingungen sind dafür nicht gegeben, das müssen wir klar und deutlich sagen«, verteidigte Conte am Montag den Beschluss der Regierung.

Aber die Ungeduld steigt, vor allem in den weniger betroffenen Regionen. Am Dienstag sagte der Premier, es bestehe weiterhin eine »große Gefahr«, dass das Coronavirus wiederkehre. Die Regierung könne deshalb nicht sehr viel mehr erlauben. Wegen der ökonomischen Situation beschwichtigte Conte. Da Rom den italienischen Banken eine beispiellose Liquiditätsspritze verpasst habe, erwarte er von ihnen nun einen »Akt der Liebe«, erklärte er laut ANSA. Was er damit genau meinte, wurde nicht bekannt.

Am 4. Mai sollen die nun seit fast zwei Monaten herrschenden Ausgangssperren dann weiter gelockert werden. Dann wäre es auch wieder erlaubt spazieren zu gehen oder Sport zu machen. Bis Dienstag hatten sich laut Zivilschutz in dem Land 201.505 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.