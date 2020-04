Pandemie im Schlachthof

Uli Deck/dpa Trutzburg: Die Außenfassade der Fleischfirma Müller in Birkenfeld bei Pforzheim. 270 Arbeiter sind dort positiv auf das Coronavirus getestet worden (29.4.2020)

Mehr als 200 rumänische Arbeiter eines Schlachthofs im baden-württembergischen Birkenfeld bei Pforzheim haben sich nach Angaben der Regierung in Bukarest mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die rumänische Tageszeitung Adevarul berichtete bereits am 28. April über den Vorfall. Bei den Lohnabhängigen handele es sich um Beschäftigte von Subunternehmen des deutschen Fleischbetriebs Müller, teilte laut Adevarul das rumänische Außenministerium am Dienstag mit.

Insgesamt seien in dem Schlachthof 500 Rumänen beschäftigt. Außer rumänischen seien noch rund 100 weitere Arbeiter dort positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das Ministerium unter Berufung auf Angaben deutscher Behörden mit. Nicht nur die Infizierten wurden isoliert. Die Leiterin des örtlichen Gesundheitsamtes erklärte laut Presseberichten, dass auch der Rest der Belegschaft sich unter Quarantäne befände: »Das bedeutet, dass sie zur Arbeit kommen, aber ansonsten die eigenen vier Wände nicht verlassen dürfen«.

Die Produktion läuft demnach trotz rigider Ausgangssperre ungestört weiter. Die prekären Werkverträge bei Subunternehmern, Niedrigstlöhne und Arbeit im Akkord ohne geregelte Ruhezeiten sowie der fehlende Arbeitsschutz für unzählige osteuropäische Arbeiter in Deutschland stießen schon lange vor der Coronapandemie auf energische Proteste gewerkschaftlicher Organisationen.

Um die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie ist es laut Berichten von Labournet.de besonders schlimm bestellt. Auf dem Portal wird der Pfarrer Peter Kossen zitiert, der sich für die Durchsetzung von Rechten osteuropäischer Wanderarbeiter in der Branche einsetzt: »Wie Maschinen werden Frauen und Männer angemietet, verschlissen und aussortiert, ausgebeutet, betrogen und gedemütigt – Wegwerfmenschen statt Mitbürger!«

(AFP/jW)