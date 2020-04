Volkskongress in China beginnt am 22. Mai

Beijing. Die wegen der Coronapandemie verschobene Tagung des Nationalen Volkskongresses in China findet in diesem Jahr ab dem 22. Mai statt. Das berichtete Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch. Eigentlich hätte das Parlament schon am 5. März zusammenkommen sollen, das war aber wegen des Ausbruchs der Lungenkrankheit Covid-19 verschoben worden. Rund 6.000 Abgeordnete des Volkskongresses und Mitglieder der parallel tagenden beratenden Konsultativkonferenz reisen jährlich aus allen Provinzen in die Hauptstadt. Bei dem Treffen werden die politischen Leitlinien für die Zukunft beschlossen. (dpa/jW)