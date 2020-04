Ob daheim oder draußen – Solidarisch kämpfen

Archiv (Montage jW) Mehr als nur ein symbolisches Datum: Am 1. Mai protestieren weltweit Arbeiterinnen und Arbeiter gegen Ausbeutung und Unterdrückung – Illustration aus dem Jahr 1907 (jW-Montage)

Kurzarbeit für Hunderttausende Malocher in den Betrieben und Werkshallen, Zwölfstundentage für Lohnabhängige im Gesundheitswesen und Lebensmittelhandel. Staat und Kapital machen sich die ­Coronakrise zunutze und sind zum Angriff übergegangen.

Belegschaften und Gewerkschaften müssen dagegenhalten. Einige tun es auch – trotz Corona. Wie in Sonthofen im oberbayerischen Allgäu. 500 Metallerinnen und Metaller kämpfen um den Erhalt ihres Werks beim traditionsreichen Maschinenbauer Voith. Seit einer Woche mit einem unbefristeten Streik. Damit knüpfen die Streikenden an eine 130jährige proletarische Tradition an – nahtlos.

Rückblende: Brüssel, 1891, vom 16. bis 23. August kamen Delegierte zum Internationalen Arbeiterkongress der Zweiten Internationale zusammen. Die war sechs Jahre nach Marx’ Tod (1883) am 20. Juli 1889 in Paris gegründet worden, 100 Jahre nach Beginn der Französischen Revolution. Einer von elf zentralen Tagesordnungspunkten in Brüssel war die Frage nach einem praktischen Ausdruck für das symbolträchtige Datum. »Der 1. Mai ist ein gemeinsamer Festtag der Arbeiter aller Länder, an dem die Arbeiter die Gemeinsamkeit ihrer Forderungen und ihre Solidarität bekunden sollen.« So steht es in dem Brüsseler Beschluss.

Am 1. Mai 1886 hatten Gewerkschaften einen mehrtägigen Streik für den Achtstundentag in Chicago organisiert. Seitdem ist der Tag der Solidaritätstag der Arbeiterklasse. Weltweit. 1,6 Milliarden Arbeiter stehen einem Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zufolge aktuell vor dem existenziellen Aus.

Dieses Jahr ist einiges anders. Hierzulande fallen Demonstrationen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und seiner Einzelgewerkschaften coronabedingt aus. Übrigens zum ersten Mal seit der Gründung des DGB 1949. In Zeiten der Pandemie »heißt Solidarität: mit Anstand Abstand halten!« Die Gesundheit aller Beteiligten habe absoluten Vorrang. Aktiv will der DGB trotzdem sein, zusammenstehen – digital, ab 11 Uhr in den sogenannten sozialen Netzwerken per Livestream mit Videobotschaften der Gewerkschaftsvorsitzenden und musikalischem Begleitprogramm.

Der DGB agiere zu defensiv, meinen hingegen Kolleginnen und Kollegen mit und ohne DGB-Mitgliedsbuch. Sie haben bundesweit zahlreiche Kundgebungen und Protestaufzüge in mehr als 30 Städten angemeldet. Auf Plätzen und Straßen wollen sie – unter Einhaltung des Infektionsschutzes – demonstrieren. Die Botschaft ist klar: Die Lasten der Krise dürfen nicht auf die Belegschaften abgewälzt werden.

Viele kritische Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wollen Signale der Solidarität nach Sonthofen senden – an Dietmar Jansen, den Streikleiter der IG Metall. Der versicherte am Mittwoch gegenüber junge Welt: »Unser Streik geht weiter, die Produktion steht still, komplett.« Eine kämpfende Belegschaft in den Allgäuer Alpen – beispielhaft.