Nachschlag: Unverzichtbar

JW-ARCHIV Kämpferisch und solidarisch: So kennt man die junge Welt, und so soll sie bleiben

Der Verlag 8. Mai, in dem die junge Welt erscheint, feierte gerade sein 25. Jubiläum. Unter den Gratulanten war auch der Deutschlandfunk, der unserer »Zeitung für DDR-Nostalgiker und Kapitalismuskritiker« am Montag eine Reportage widmete. Und hoffnungslos verblendet und dogmatisch, wie das Team der jungen Welt nun einmal ist, nimmt es alles das, was da zum Teil durchaus liebevoll, dann wieder etwas spöttelnd angeführt wurde, als dickes Lob wahr: Denn das Festhalten an einem marxistischen Standpunkt und auch an der Tradition des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden geschieht ja nicht aus Opportunismus, sondern aus dem Bewusstsein heraus, dass eine andere Gesellschaft nicht nur möglich, sondern notwendig ist. Das stellt die aktuelle Coronakrise vielleicht deutlicher als viele andere Ereignisse klar, indem sie zeigt, dass eine Wirtschaft, die rein auf Profit ausgerichtet ist, nicht funktionieren kann. Kapitalismuskritik ist kein Nischenprodukt – sie ist unverzichtbar. (jt)