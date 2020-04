Eine handfeste Diagnose

Ronald Wittek/dpa/picture alliance »Gegen den unsichtbaren Feind«: »Pestmaske« mit »Schnabel« zur Verbesserung der Atemluft

Irgendwann konnte auch Donald J. Trump nicht mehr darauf verzichten, gegen das Unsichtbare zu kämpfen, selbstredend mit der ihm eigenen Zuversicht: »We are winning, and will win, the war on the Invisible Enemy!« hieß es am 12. April auf seinem Twitter-Account. Dabei sind seine erklärten Lieblingsfeinde zumeist halbwegs sichtbar, beispielsweise die VR China und die Demokraten, in der Rhetorik seiner Wahlkampfstrategie ohnehin zwei Seiten derselben Medaille. Ein großer TV-Werbespot Trumps zeigt Joseph Biden, der in einer Einstellung von wenigen Sekunden Gary Locke, US-Botschafter in Beijing von 2011 bis 2014, vor Nationalflaggen der Volksrepublik die Hand schüttelt. Unerwähnt bleibt, dass es sich bei Locke um einen US-Botschafter handelte. Zudem – und das macht das Bild so perfide – ist der in Seattle geborene Locke zufällig chinesischer Abstammung. Unbedarfte Zuschauer könnten ihn glatt für einen chinesischen Offiziellen halten. Die Demokraten haben das Land also nicht nur an die Chinesen verhökert, so die Wahlkampfrhetorik, sie sind darüber hinaus von Chinesen auch äußerlich kaum mehr zu unterscheiden.

Viele Gesichter trägt auch ein anderer Lieblingsfeind von Trump, die »liberale« heimische Presse (in der Sprache des Präsidenten: »Enemy of the people« ,»Volksfeind«), die »Fake-News-New York Times« , die »Washington-Bezos-Post«, das in die Schönheit der Waffen vernarrte »Comedy News Network« (CNN) usw. usf. Trumps großes Glück ist, dass diese Presse, glaubt man den einschlägigen Umfragen, von der Mehrheit der US-Amerikaner noch mehr gehasst wird als er selbst.

US-Chefimmunologe Anthony Fauci wurde neulich gefragt , ob er auf der Bühne der täglichen Pressekonferenzen Trumps nicht als eine Art Geisel gehalten würde. Dass Doktor Fauci einigermaßen indigniert reagierte, kommentierte ein Kettenhund der trumpistischen Fox News, Komiker/Moderator Greg Gutfeld, am 14. April auf Fox: »Even the calmest guy in the room hates the media as much as everyone else does. That’s a real diagnosis« (»Selbst der gelassenste Typ im Raum hasst die Medien so sehr wie alle anderen auch. Eine handfeste Diagnose«).

Des Präsidenten tägliche Pressekonferenz bietet den einen also Diagnostik, für Peter Kümmel, Theaterkritiker und Feuilletonredakteur der Zeit, handelt es sich hingegen um eine »dämonische Veranstaltung«. In seinem jüngsten Beitrag zur phantastischen Literatur erklärte Kümmel Trump kurzerhand zum Protagonisten in Edgar Allen Poes »Die Maske des Roten Todes« (1842, Übersetzung von Arno Schmidt und Hans Wollschläger 1966).

»Nicht eine Pestilenz je war so voll Verderbnis, so scheußlich graus gewesen«, hebt diese Arabeske an. »Fürst Prospero war glücklich und beherzt und von besonderem Klugsinn. Als seine Lande halb entvölkert waren, forderte er wohl tausend gesunde und frohmutige Freunde unter den Rittern und Damen seines Hofes vor sein Angesicht, und mit ihnen zog er sich in die tiefe Abgeschiedenheit (zurück)«. Der kluge Fürst geht in Quarantäne und feiert einen grotesken Maskenball nach den Konventionen romantischer Literatur. Wie in Eichendorffs Roman »Ahnung und Gegenwart« (1815) oder Ludwig Tiecks Erzählung »Liebeszauber« (1812) ist das Motiv Eskapismus: »Die Welt da draußen konnte für sich selber sorgen. Inzwischen war es Narrheit, sich grämlichen Gedanken hinzugeben.« Der Geschmack des Fürsten ist jedoch »exzentrisch«. Er pflegt die romantische »Liebe zum Bizarren«: »Seine Ideen waren gewagt und feurig, und seine Konzeptionen glühten vor barbareskem Glanz (barbaric lustre)«.

Offensichtlich handelt es sich um die Personifikation eines spätromantisch Pittoresken, Grotesken. Prospero ist da weniger Tyrann denn geschickter Regisseur seines Maskenballs (»he had directed«, schreibt Poe, die bühnentechnische Verwendung von »to direct« ist allerdings erst seit gut einem Jahrhundert verbrieft). Poes Erzähler vergleicht Prosperos Maskenball ausdrücklich mit Victor Hugos Drama »Hernani« (1830) und liefert prompt eine Art (vorsichtig lobende) Theaterkritik ab: »Da war viel Liebliches, viel lüstern Liederliches, auch viel Bizarres, auch manches gruslich Schaurige, doch nichts, das irgend hätte Abscheu wecken mögen.« Prosperos Geschmack mag noch so ausgesucht sein, die effektivste Maske bleibt die des Roten Todes: »Und Finsternis und Verfall kam, und der Rote Tod hielt grenzenlose Herrschaft über allem.«

Theaterkritiker Kümmel hatte eine andere Inszenierung gesehen. »Er lügt, er beleidigt, er phantasiert, er stiftet Verwirrung, wo er kann«, schrieb er in Die Zeit 16/2020 über Trump/Prospero. »Er erfasst die Katastrophe ausschließlich in ihrem anekdotischen Charakter – als eine Kette von Schreckensgeschichten«. Das immerhin mochte wie die Berufsbeschreibung eines durchschnittlichen politischen Kommentators erscheinen, der seine trostlose Pflicht mit Schauergeschichten auflockert.