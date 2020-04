Milliarden für die Munitionslager

Aktivisten der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) aus Flensburg riefen am Dienstag zu einer Demonstration am 1. Mai vor dem Luftwaffenstützpunkt in Jagel auf. Dazu heißt es:

(…) Auf der Kundgebung in Jagel werden einige Beschäftigte aus Gesundheits- und Sozialberufen sowie Gewerkschaftsmitglieder dazu sprechen, wie die jahrelange Aufrüstung dazu beigetragen hat, dass ihrem Arbeitsbereich Geld entzogen wurde. Um sich auf die Eventualität eines »Verteidigungsfalles« vorzubereiten, werden Milliarden verschwendet. Das wird beschlossen, obwohl militärische Verteidigung zur Selbstzerstörung führt. Aber auf die reale Gefahr einer neuen Virusinfektionskrankheit hat sich niemand vorbereitet. Es wurde kein Gesundheitspersonal in Reserve gehalten, um eine Pandemie sinnvoll zu bekämpfen. Krankenhausbetten, noch nicht einmal Atemschutz und Desinfektionsmittel gab es in ausreichender Menge. Munitionslager sind hingegen gefüllt. (…)

Ärzte ohne Grenzen forderte am Dienstag mehr Hilfe für Alten- und Pflegeheime:

Seit Beginn der Coronakrise ist die Unterstützung von Alten- und Pflegeheimen ein wichtiger Fokus der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen in Europa. (…) In manchen dieser Einrichtungen liegt die Sterberate an Covid-19 bei einem von drei Bewohnern.

»Als Gesellschaft werden wir uns fragen müssen, warum Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen bei dieser Pandemie Priorität hatten und kaum an die Schwächsten gedacht wurde«, sagt Ximena di Lollo, die für Ärzte ohne Grenzen die Teams in mehr als 200 Alters- und Pflegeheimen in Spanien und in 20 Heimen in Portugal koordiniert. (…) Viele Faktoren machen die Heime so gefährlich in dieser Pandemie: die besondere Verletzlichkeit der Bewohner, unzulängliche Infektionsprävention und -kontrolle wie etwa die Isolation infizierter Bewohner, wenig bis gar keine epidemiologische Überwachung sowie die erhöhte Arbeitsbelastung des Personals, da viele Mitarbeiter ausfallen, weil sie selbst erkranken oder in Quarantäne müssen.

Welche Folgen das hat, berichtet Stephanie Goublomme, die die Einsätze von Ärzte ohne Grenzen in 48 belgischen Alten- und Pflegeheimen koordiniert: »Mein Team war vergangene Woche in einem Heim, in dem bereits 20 Bewohner an Covid-19 gestorben waren. Es waren für 51 Bewohner nur noch vier Mitarbeiter da, im gesamten Gebäude – einschließlich Reinigungs- und Küchenpersonal. Diese vier taten ihr Bestes, liefen von Bewohner zu Bewohner, versuchten irgendwie, den Überblick zu behalten, aber es war absolut chaotisch.« (…)

Zur Äußerung des NATO-Generalsekretärs Jens Stoltenberg, der sich positiv auf die geplante Anschaffung von Kampfflugzeugen für die »nukleare Teilhabe« Deutschlands bezieht, erklärt Tobias Pflüger, verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag:

»Nukleare Teilhabe« heißt, mit dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen. Damit sollte nun wirklich endlich Schluss sein. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betont die Logik des Kalten Krieges, wenn er die nukleare Teilhabe weiter forciert. Bei der nuklearen Teilhabe geht es darum, dass innerhalb der NATO beispielsweise Deutschland auf Trägersystemen der Bundeswehr US-Atombomben als Teil einer Abschreckung bereithält. (…)