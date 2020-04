»Ohne mehr Staatshilfe ist für uns kein Land in Sicht«

Mensch Meier Derzeit ohne Warteschlangen vor dem Einlass: Das »Mensch Meier« in Berlin

Statt ausgelassener Partys gibt es im Berliner Club »Mensch Meier« derzeit Konzerte ohne Publikum. Vergangene Woche spielten Sie hier mit Ihrer Band »Vizediktator« und streamten den Auftritt im Internet. Wie ist es, in einem leeren Saal zu spielen?

Benjamin Heps: Es ist natürlich etwas komplett anderes. Ohne die jahrelange Erfahrung würden wir ziemlich sicher nach so einer Show einfach zusammenbrechen. Der positive Nebeneffekt von Streaming ist, dass wir nicht die Kosten haben wie für normale Konzerte. Aber für die Stimmung … Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Während so viele Menschen zu Hause bleiben müssen, können wir kreativ sein und hier ein Konzert im »Mensch Meier« spielen. Da sind wir super privilegiert.

Wie haben Sie als Betreiberkollektiv den Anfang des sogenannten Lockdowns erlebt?

Holger Meier: Wir hatten unsere Türen schon geschlossen, bevor der Berliner Senat das angeordnet hat. Wir konnten nicht verantworten, dass sich das Publikum untereinander ansteckt. Das war eine schwierige Entscheidung, vor allem da wir uns fragten: Woher kommt jetzt das Geld?

Wie haben Sie intern über die Schließung diskutiert?

H. M.: Wir haben in vielen langen Telefonkonferenzen darüber gesprochen, wie wir den Laden am Leben halten können. Oder darüber, welche Mitarbeiter wir jetzt fragen müssen, ob es für sie nicht möglich ist, auf Gehalt zu verzichten. Für uns Vollzeitkräfte vom Betreiberkollektiv haben wir Kurzarbeit angemeldet, aber viele unserer Mitarbeiter fallen vollkommen aus den ganzen »Rettungsschirmen« heraus, beispielsweise die Studierenden.

Benjamin, auch Sie arbeiten hier im »Mensch Meier«. Was haben Sie gemacht, als die Tore hier geschlossen wurden?

B. H.: Die Arbeit hier ist nicht meine einzige Einkommensquelle. Deshalb habe ich entschieden, dass ich meinen Job hier ruhen lasse, so dass sie mir kein Gehalt zahlen müssen. Durch die Coronakrise hab ich meinen Fokus wieder stark auf die Kunst gelegt und arbeite viel an meinem Musikprojekt »Vizediktator« weiter.

Aber ist es nicht gerade als Musiker derzeit schwierig, Geld zu verdienen, wenn Konzerte verboten sind?

B. H.: Wir wollten eigentlich gerade eine Tour starten, aber die Hälfte unserer Auftritte wurde abgesagt. Damit sind natürlich auch Gagen weggefallen. Aber wir haben uns sofort auf die Social-Media-Kanäle konzentriert und schnell Veröffentlichungen an den Start gebracht. Dadurch kommen wir ganz gut über die Runden, auch dank staatlicher Unterstützung.

Für Veranstaltungsorte wie Clubs sieht die ökonomische Situation derzeit wenig hoffnungsvoll aus, oder?

H. M.: So ist es. Bis Ende August haben wir mit Sicherheit geschlossen, und wenn da nicht noch mehr Hilfen vom Staat kommen, ist da für uns kein Land in Sicht. Um die laufenden Kosten bis Ende August zahlen zu können, brauchen wir weit über 100.000 Euro. Aus den bisherigen »Rettungsschirmen« für Kleinunternehmen sind wir leider rausgefallen. Und mit den möglichen 15.000 Euro Soforthilfe könnten wir auch gerade einmal knapp eine Monatsmiete decken. Aber ich bin eigentlich optimistisch, dass das irgendwie klappen wird. Es ist ja schon erstaunlich, wie viele Hilfen in so kurzer Zeit bewegt worden sind. Aber trotzdem sind wir auch auf Spenden angewiesen. Jeder Euro kann uns ein bisschen helfen, ans andere Ufer zu kommen.

Was müsste langfristig passieren, damit die Berliner Clubszene nicht durch die Coronakrise verschwindet?

H. M.: Ohne staatliche Hilfen werden wir wohl nicht wieder öffnen können. Außerdem muss das Gewerberecht endlich reformiert werden. Clubs sind nicht irgendwelche Etablissements, sondern wir schaffen hier Kultur und bieten eine riesige Plattform für Kulturschaffende und Anlaufstelle für Menschen, die sich in dieser Gesellschaft nicht zurechtfinden. Deshalb sollten für uns Ausnahmen bei der Mehrwert- und Lohnsteuer gelten.