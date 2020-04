Abe unter Druck

Naoki Ogura/REUTERS Der Wirtschaft hörig: Japans Premierminister Shinzo Abe erklärt in Tokios City den Ausnahmezustand für die Hauptstadt (7.4.2020)

Auch in der Coronakrise setzt Japans Premierminister Shinzo Abe weiter auf Begünstigung der Hochfinanz auf Kosten der Allgemeinheit und des Sozialsystems. Oberste Priorität auf der neoliberalen Regierungsagenda haben Maßnahmen für die Wirtschaft und den Staatshaushalt. Zwar hatte Abe am 16. April landesweit den Ausnahmezustand ausgerufen, doch viele Japaner empfanden den Zeitpunkt als zu spät und die ergriffenen Maßnahmen als unzureichend. Bürger können bei Missachtung der Empfehlungen weder belangt, noch können Firmen gezwungen werden, zu schließen.

Die Zahl der Coronainfektionen stieg danach weiter an. Deshalb verlangt etwa die Kommunistische Partei Japans (KPJ) weitere Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens bei gleichzeitiger Entrichtung von Übergangshilfen für ausgefallene Löhne. Doch dagegen sträuben sich Wirtschaft- und Finanzministerium, deren Druck sich Abe beugt. Um seinen Ruf als Zauderer loszuwerden, holte er Anfang April zum Gegenschlag aus und kündigte ein großes Konjunkturpaket an, das er am 20. April auf umgerechnet rund eine Billion Euro aufstockte. Doch vieles im Paket ist willkürlich aufgebläht, die dringend benötigten direkten Zahlungen an Haushalte und besonders hart getroffene kleine Firmen machen nur einen kleinen Teil aus. Dementsprechend zeigten sich in einer bereits am 18. April von der Tageszeitung Asahi veröffentlichten Umfrage 53 Prozent mit der Leistung der Regierung in der Krise unzufrieden.

Die Regierung missbraucht den »Coronaschock« auch dazu, von Medien und Öffentlichkeit wenig bemerkt, neue wirtschaftsfreundliche, in der Bevölkerung jedoch unpopuläre Gesetze durchs Parlament zu boxen. So wird zur Zeit im Unterhaus über ein neues Gesetz debattiert, das es ermöglichen würde, den flexiblen Zeitraum für den Renteneintritt von heute 60 bis 70 auf 75 Jahre auszuweiten. Angepriesen wird das Gesetz mit höheren monatlichen Rentenbezügen, wenn man damit bis zur Vollendung des 75. Lebensjahres wartet. Doch zahlt sich dies erst aus, wenn man das Alter von 86 Jahren erreicht, wobei die dann zu entrichtenden höheren Steuerabgaben nicht mitberücksichtigt sind. Zwar liegt die durchschnittliche Lebenserwartung der Frauen in Japan bei 87 Jahren, die der Männer jedoch »nur« bei 81. Das Ansinnen Abes ist klar: Er will für die überalterte Gesellschaft nicht mehr Geld ausgeben und die Älteren zum Arbeiten animieren, um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Außerdem dient das neue Gesetz dazu, eine zukünftige Erhöhung des regulären Renteneintrittsalters von heute 65 auf 70 Jahre vorzubereiten.

Auch in der Landwirtschaft versucht die Regierung, Rechte einzuschränken. Am 3. März wurde im Kabinett ein Reformentwurf des Saatgutgesetzes verabschiedet. Dieser würde es Bauern verbieten, das Saatgut selbst zu sammeln und zu vermehren. Das Recht auf Nachbau wäre eingeschränkt, und Saatgut müsste jedes Jahr neu gekauft werden. Dieses Vorhaben ist Teil einer weitläufigen Liberalisierung und Privatisierung des Saatgutmarkts, hinter denen die Lobby der Agrarkonzerne, auch aus den USA, stecken. Die Folgen für die Bauern sind höhere Kosten und der Verlust von lokal angepassten Sorten. Bei Zuwiderhandlung sieht die Reform eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren vor.

Und natürlich brachte Abe gleich zu Beginn der Coronakrise sein Lieblingsthema »Verfassungsreform« auf. Noch am 7. April meinte er, die Aufnahme einer Notstandsklausel in die Verfassung müsse im parlamentarischen Verfassungsausschuss breit diskutiert werden. Doch die Opposition wollte von solchen Manövern nichts wissen und blockierte die Debatte mit dem Argument, jetzt sei nicht der Zeitpunkt, um über Verfassungsänderungen zu sprechen.