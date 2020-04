Haiti in Aufruhr

REUTERS/Jeanty Junior Augustin Dicht an dicht: Lebensmittelverteilung vom Lastwagen in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince (6.4.2020)

Brennende Fahrzeuge, vermummte Polizisten, die für mehr Geld demonstrieren, Menschen die dagegen aufbegehren, ihr Wohnviertel zu evakuieren: In Haiti kommt es derzeit zu mehr Verwerfungen durch die Politik der US-protegierten Regierung von Präsident Jovenel Moïse als durch die Coronapandemie.

Eine Gruppe von Polizisten, die sich »Fantom 509« (Geist 509) nennen und von sich selbst sagen: »Wir sind schon tot, aber wir kämpfen für unsere Kollegen, die leben«, entzündeten am Montag mehrere Regierungsfahrzeuge vor dem Wirtschaftsministerium in Port-au-Prince. Sie forderten laut dem Nachrichtenportal La Question Haiti mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen. Bewaffnete Anhänger der »Fantom 509« besetzten zudem mehrere öffentliche Einrichtungen in dem Stadtteil Delmas, darunter das Rathaus, und lieferten sich Schusswechsel mit regulären Polizeieinheiten.

Fehlende Transparenz

In Port-de-Paix, einer Küstenstadt im Norden, wehren sich seit Sonnabend zahlreiche der 50.000 Anwohner gegen den behördlichen Beschluss, innerhalb von drei Tagen ihr Viertel »Village de Dieu« zu evakuieren, da die Regierung gegen »Gangs« vorgehen wolle. Was die Menschen dahinter vermuten, verdeutlichte ein Demonstrant gegenüber dem Sender Télé Pacific: »Das Marionettenregime wird Tausende massakrieren und vertreiben, um Unternehmern die Kontrolle über das Gebiet zu geben.« Am Dienstag appellierte unter anderem die Karibiksektion von Amnesty International an die Regierung, die für den Nachmittag (Ortszeit) angesetzte Razzia abzusetzen, da es gerade in der gegenwärtigen Situation unmöglich sei irgendwo anders unterzukommen.

Der rechtsliberalen Regierung unter Moïse geht es aber offenbar auch in der Krise vornehmlich darum, ihre eigenen und die Pfründe haitianischer und ausländischer Wirtschaftsbosse zu sichern. Nach Bekanntwerden der ersten beiden Coronavirusinfektionen versetzte Moïse das Land zwar in den Ausnahmezustand und ließ auch Schulen und Fabriken schließen. Kritisiert wurde jedoch von Anfang an die Informationspolitik der Regierung. Nach aktuellen Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom 27. April soll es in Haiti lediglich 74 bestätigte Infektionen und sechs Covid-19-Tote bei einer Gesamteinwohnerzahl von elf Millionen geben.

Das Land teilt sich die Insel Hispaniola mit der Dominikanischen Republik. Die Grenze wurde zwar bereits im März geschlossen, ist aber kaum kontrollierbar. Für die Chefin der US-amerikanischen »Catholic Relief Services« in Haiti, Beth Carroll, ist denn auch klar: »Angesichts der (höheren) gemeldeten Zahlen in der benachbarten Dominikanischen Republik und angesichts der Menge an Kontakten, die Personen hier hatten, scheint es unwahrscheinlich, dass dies genaue Zahlen sind und die Anzahl der Fälle von Covid-19 im Moment wirklich widergespiegelt wird«, wie sie der Nachrichtenagentur Catholic News Service am Montag erläuterte.

Arbeiten ohne Schutz

Unverständnis löste vergangene Woche auch die Regierungsentscheidung aus, Bekleidungsfirmen wieder zu öffnen. Auf online veröffentlichten Videos sind riesige Menschenansammlungen vor den Eingangstoren – u. a. 11.000 Arbeiter im Karakòl Industrial Park im Norden des Landes – zu sehen, die ohne Schutzmaßnahmen zu ihren Arbeitsplätzen strömen. Das alternative Nachrichtenportal »Haiti Information Project« kritisierte, dass die öffentlichen Märkte der Armen geschlossen worden seien, »die Fabriken der imperialistischen Konzerne« jedoch weiter betrieben würden.

Viele versuchen, angesichts dieser institutionalisierten Ausbeutung und flächendeckenden Armut ihr Land zu verlassen. Neben den mittelamerikanischen Staaten ist auch Haiti von den Deportationen Geflüchteter aus den USA betroffen. Am vergangenen Donnerstag landete bereits der zweite Flug dieser Art in Port-au-Prince mit 129 Menschen, darunter 50 Kinder zwischen fünf und 15 Jahren. Die unfreiwilligen Rückkehrer wurden in einem Hotel in Quarantäne gesetzt, in dem bereits 60 weitere Abgeschobene isoliert worden waren. Von den Anfang April Zurückgeschickten sind laut US-Nachrichtenagentur AP vom 24. April drei positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der nördlichen Küstenstadt Cap-Haïtien leben unterdessen 400 Menschen in Quarantäne, die nach ihrer Bootsflucht zum britischen Überseegebiet der Turks- und Caicoinseln ebenfalls von dort abgeschoben wurden.