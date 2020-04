Selbstorganisation statt Stellvertreterpolitik

Peter Endig/dpa Wird diesmal nicht aufgebaut: DGB-Bühne am 1. Mai 2019 in Leipzig

Unter dem Motto »Wir zahlen nicht für eure Krise!« plant eine Initiative in Leipzig Aktionen am 1. Mai, mit denen sich Beschäftigte und Aktive vernetzen und ihre Situation in der Krise wie auch die soziale Frage generell auf die Agenda setzen wollen. Der Zusammenschluss von Lohnabhängigen, Studierenden und Aktivisten, der sich um die Onlineplattform »Corona News Leipzig« und den Stadtteilverein »Zweieck« sammelt, plant Stände im ganzen Stadtgebiet und eine zentrale Aktion in der Leipziger Innenstadt.

»Der DGB ruft dazu auf, im Internet zu demonstrieren. Das unterstützen wir, aber das reicht nicht aus«, erklärt der linke Aktivist Mike Nagler in einer Pressemitteilung des Initiativkreises. Gerade in der aktuellen Krise müssten die Interessen von Beschäftigten, Erwerbslosen, Studenten und Rentnern offensiv zur Geltung kommen. Man wolle außerdem prekäre Jobs, niedrige Renten und »verfehlte Krisenpolitik« wie etwa Arbeit ohne Schutzmaßnahmen thematisieren, so Nagler. Anlässlich der Krisenmaßnahmen der Bundes- und Landesregierung werden in dem Protestaufruf unter anderem die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 100 Prozent durch die Unternehmen, die Unterbringung von Wohnungslosen, ein Mietenstopp für Privatpersonen sowie die Einstellung der Arbeit in nicht lebenswichtigen Bereichen bei weiterer Lohnfortzahlung gefordert.

An neun Orten in der Stadt will die Initiative mit Ständen präsent sein: Dort sollen Beschäftigte ihre Lage schildern. Zusätzlich zu den eigenen will die Initiative auch Forderungen von Passanten auf Postkarten sammeln; bei der zentralen Abschlussveranstaltung auf dem Leipziger Markt sollen diese dann vorgetragen werden. »Bei allen Aktionen können die notwendigen Schutzmaßnahmen eingehalten werden«, versichert der Initiativkreis.

Die Internetplattform »Corona News Leipzig« hat der Nachbarschaftsverein »Zweieck« im Leipziger Osten ins Leben gerufen. Seit Anfang April informiert diese über die Krisenpolitik von Bund und Land und ruft zur Vernetzung auf. Mehrere Stammtische setzen hier außerdem nicht erst seit der Pandemie auf Selbstorganisation statt auf Stellvertreterpolitik. »Wir haben hier sehr verschiedene Berufs- und Lebensrealitäten – Beschäftigte, Erwerbslose, Studierende oder Geflüchtete«, erklärt Franziska K. vom »Zweieck« gegenüber jW. »Und als klar war, dass nun drastische Einschnitte auf uns zukommen, haben wir entschieden, uns kollektiv zu organisieren.« Man arbeite generell unabhängig von Parteien und Wirtschaft und setze auf Eigeninitiative, wie sie betont: »Wir wollen von unseren eigenen Interessen ausgehen und Menschen nachhaltig aktivieren, auch über die Krise hinaus.« Die Stammtische würden Kontakt zu DGB-Gewerkschaften herstellen und deren Proteste am 1. Mai unterstützen.

Die Abschlussveranstaltung der Initiative soll um 16 Uhr auf dem Leipziger Markt stattfinden. Die traditionelle Leipziger DGB-Kundgebung wiederum findet dieses Jahr nur online statt: Ab Donnerstag abend stehen Videobotschaften von haupt- und ehrenamtlichen Gewerkschaftern auf der Homepage des DGB Leipzig-Nordsachsen zur Verfügung, bevor am Freitag ab 11 Uhr dann der bundesweite DGB-Live­stream zum 1. Mai stattfindet. Unter dem Motto »Nicht auf unserem Rücken« soll am Freitag ab 12 Uhr außerdem eine Demonstration mit bis zu 50 Teilnehmern aus der Leipziger Südvorstadt nach Connewitz führen, die von der Stadträtin und Landtagsabgeordneten Juliane Nagel (Die Linke) angemeldet wurde.