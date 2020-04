Streit um Kontaktapp

Kay Nietfeld/dpa Mit der Entscheidung der Bundesregierung ist die Einführung einer »Corona-App« fürs Handy wieder wahrscheinlicher geworden

Im Kampf gegen die Coronapandemie stößt auch in der Bundesrepublik das öffentliche Gesundheitssystem an seine durch Jahre der Kürzungspolitik enger gewordenen Grenzen. Angesichts dessen soll unter anderem eine »Tracing-App« für Smartphones und andere mobile Endgeräte helfen, Infektionswege zurückzuverfolgen (engl.: to trace back) und so vor allem zukünftige Lockerungen von Pandemiemaßnahmen handhabbar machen. Diese vermeintliche technische Lösung eines gesellschaftlichen Problems wird bereits seit Ende März öffentlich diskutiert. In welcher Form sie am Ende zum Einsatz kommt, ist allerdings bis heute unklar.

Mit Google und Apple

Vor wenigen Tagen kam Bewegung in die Sache, als sich die Bundesregierung angesichts lauter werdender Kritik von Datenschützern immerhin dazu durchringen konnte, vom zuvor diskutierten Ansatz mit zentraler Datenspeicherung Abstand zu nehmen. Man setze statt dessen nun »auf eine dezentrale Softwarearchitektur«, welche die Programmierschnittstellen der »wesentlichen Anbieter von mobilen Betriebssystemen« – sprich die der US-Softwareriesen Apple und Google –, nutzt, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Sonntag per Kurznachrichtendienst Twitter erklärte. Die beiden Konzerne hatten zuvor bekanntgegeben, die jeweils von ihnen entwickelten Betriebssysteme (Apples »IOS« und Googles »Android«) hinsichtlich des Zugriffes von Apps auf die Bluetooth-Schnittstellen nachzubessern.

So sollen unter anderem auch die mit dem Funkverkehr per Bluetooth verbundenen Zusatzdaten wie beispielsweise die Signalstärke künftig verschlüsselt werden, wie die Deutsche Presseagentur am vergangenen Freitag berichtete. Von Datenschützern wird eine solche App auf Bluetooth-Basis dringend empfohlen, da sie die Kontaktrückverfolgung ohne das Sammeln weiterer personenbezogener Informationen erlaubt. Außerdem lässt sich über diese Funkschnittstelle die Distanz zwischen zwei Geräten deutlich genauer bestimmen als beispielsweise mit GPS-Standortpeilung per Satellit.

Dem Bericht zufolge sollen dazu laut Google und Apple »gänzlich zufällig« erzeugte, kryptografische Schlüssel ausgetauscht werden, die sich alle zehn bis 20 Minuten ändern. Über dezentrale, auf den Endgeräten angelegte Listen mit verzeichneten Kontakten zu anderen Geräten, die dieselbe App verwenden, soll schließlich der Nutzer bei einer festgestellten Infektion mit SARS-CoV-2 eine anonyme Benachrichtigung an alle anderen App-Nutzer auslösen können. Wie am Ende sichergestellt werden soll, dass bei (korrekten) Meldungen einer festgestellten Infektion keine Rückschlüsse auf den Infizierten möglich sind, ist derzeit unklar. Offen bleibt auch, wie gezielte Falschmeldungen verhindert werden sollen.

Enge Grenzen gefordert

Laut Bundesgesundheitsminister soll in die angestrebte App zudem »auch die Möglichkeit integriert werden, dass Bürgerinnen und Bürger freiwillig in pseudonymisierter Form Daten zur epidemiologischen Forschung und Qualitätssicherung an das Robert-Koch-Institut übermitteln können«, wie er auf Twitter schrieb. Damit würde die »Corona-App« bereits mehr Funktionen beinhalten, als für ihre ursprünglichen Zweck notwendig sind. Datenschützer haben davon bislang reihenweise abgeraten.

Sowohl der »Chaos Computer Club e. V.« (CCC) als auch eine Gruppe internationaler Sicherheitsforscherinnen und -forscher betonen in ihren Anforderungen an »Corona-Tracing-Apps«, dass es sich dabei um ein klar zweckgebundenes, zeitlich begrenztes Instrument handeln müsse. Sofern die epidemiologische Forschung zur Erkenntnis gelangt sei, »dass ›Contact Tracing‹ per App nicht sinnvoll und zielführend ist, muss das Experiment beendet werden«, heißt es in einer Stellungnahme des CCC vom 6. April. In einer gemeinsamen Erklärung internationaler Wissenschaftler vom 19. April, die die Ruhr-Universität Bochum auf ihrer Internetseite dokumentierte, heißt es zudem, dass die zum Einsatz kommenden Systeme in jedem Fall so ausgelegt sein müssten, »dass sie nach Überwindung der gegenwärtigen Krise abgeschaltet und alle Daten gelöscht werden können«. Und weiter: »Lösungen, die es ermöglichen, invasive Informationen über die Bevölkerung zu rekonstruieren, sollten ohne weitere Diskussion abgelehnt werden«.

Nur ein Baustein

Unabhängig davon, wie die in der BRD zum Einsatz kommende App letztlich ausgestaltet sein wird: Sie kann nur ein Baustein im Kampf gegen die Pandemie sein (siehe jW vom 3. April). Allerdings setzen vor allem wirtschaftlich von Pandemiemaßnahmen schwer getroffene Unternehmen auf diese Schlüsseltechnologie, um weitreichende Lockerungen rechtfertigen zu können. Eine »Corona-Tracing-App« mag dabei unter Umständen zwar tatsächlich helfen, Infektionswege besser nachverfolgen zu können. Das Gesundheitssystem wird sie beim flächendeckenden Testen und Behandeln von Menschen jedoch nicht entlasten können.