Nicht so gemeint

In einer Petition an den Berliner Senat und die Klinikleitungen forderten 4.500 Krankenhausbeschäftigte von Charité und Vivantes Anfang April nicht nur eine sofortige Erleichterung ihrer Arbeitssituation durch ausreichend Schutzkleidung, mehr Geld und Fürsorge für Kolleginnen und Kollegen, die zu den Risikogruppen im Zusammenhang mit Covid-19 zählen. Sie bekräftigten auch nach wie vor aktuelle Forderungen wie eine Entlastung durch mehr Personal, eine am Bedarf ausgerichtete Krankenhausfinanzierung und die Eingliederung der 21 Tochtergesellschaften von Charité und Vivantes in die Konzerne. Und jetzt hat es fast den Anschein, Corona mache endlich möglich, wofür seit Jahren gekämpft wird.

In ihrem Antwortbrief an die Krankenhausbeschäftigten und Gewerkschafter vom 16. April versprach die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) die »Rückführung der Töchter von Vivantes und Charité in die Konzerne«. Außerdem habe der Senat die »Umsetzung des TVöD per Gesellschafterweisung in Gang gesetzt«, hieß es in dem Schreiben, das jW vorliegt. Damit sei »die Rückführung der CFM beschlossene Sache – mit gesellschaftlicher Anweisung«, freute sich ein Beschäftigter der »Charité CFM Facility Management GmbH« am vergangenen Mittwoch im Gespräch mit jW. Die CFM ist eine hundertprozentige Tochter der Charité und für alle nicht-medizinischen Tätigkeiten, z. B. Reinigung, Transport, Hausmeisterarbeiten oder Patienten- und Mitarbeiterverpflegung zuständig. Die Angestellten, die nach 2006 eingestellt worden sind, bekommen jedoch bis zu 1.000 Euro weniger als Altbeschäftigte der CFM und die bei der Charité beschäftigten Kollegen. Bereits seit 2008 kämpfen sie für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und Gleichbehandlung.

Die Fachbereichsleiterin der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) für Berlin-Brandenburg, Meike Jäger, drosselte die Erwartungen am Freitag gegenüber jW jedoch. Der Satz »die Rückführung der Töchter von Vivantes und Charité in die Konzerne sowie die Umsetzung des TVöD hat der Berliner Senat per Gesellschafterweisung in Gang gesetzt« lasse Spielraum für Interpretationen, so die Gewerkschafterin. Ihrer Meinung nach wollte die Senatorin wohl eher verdeutlichen, was der Senat bereits alles erreicht habe, indem sie auf einen Beschluss des Hauptausschusses des Berliner Abgeordnetenhauses von vor einem Jahr verwies. Demnach sollten lediglich die beiden Tochtergesellschaften von Vivantes, »Therapeutische Dienste« und »Ambulante Pflege«, per Gesellschafterweisung zum 1.1.2020 in den Krankenhauskonzern überführt werden.

Was die Bezahlung in den Tochtergesellschaften betrifft, sprach sich der Senat damals für Tarifverträge aus, die sich »am branchenüblichen Niveau orientieren« und »eine Angleichung an den TVöD« zum Ziel haben. Den Mehraufwand für die Überführung des Personals allein aller Vivantes-Töchter in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes schätzte die Geschäftsführung des Klinikkonzerns damals auf mindestens 40 Millionen Euro im Jahr 2020. Ein Betrag, den das Krankenhaus im Rahmen des gegenwärtigen Finanzierungssystems über Fallpauschalen nicht erwirtschaften könne. Zwar sind die Personalkosten für die Pflege am Bett inzwischen aus dem Fallpauschalensystem herausgenommen. Eine gute Ausfinanzierung der Kliniktöchter, die für nichtpflegerische Tätigkeiten zuständig sind, sei aber auch jetzt nicht gesichert, so Gewerkschafterin Jäger.

In ihrem Brief an die Beschäftigten sprach Kalayci von einer »Klinikoffensive«, die auf den Weg gebracht wurde, weil die Krankenhausinvestitionen im Doppelhaushalt 2020/21 von 160 Millionen Euro auf 175 Millionen in diesem und 200 Millionen Euro im nächsten Jahr gesteigert wurden. Jäger zufolge liege das Investitionsvolumen damit trotzdem weiterhin um etwa ein Drittel unter dem Finanzmittelbedarf der Krankenhäuser in Berlin.

Auch eine weitere Verkündung ist bei näherer Betrachtung ernüchternd. Am 20. April freute sich Kalayci, mitteilen zu können, dass die Hauptstadt im ersten Halbjahr 2020 rund 1.500 zusätzliche Fachkräfte für die medizinische und pflegerische Versorgung während der Coronakrise gewinnen konnte. Es gehe um »rund 1.100 Ärztinnen und Ärzte mit einer Approbation oder Berufserlaubnis, Studierende im Rahmen des sogenannten ›Praktischen Jahrs‹ sowie um über 400 zertifizierte Pflegekräfte«. Zum großen Teil handele es sich hierbei um Ärzte und Pfleger in Rente, so die Verdi-Sekretärin. Zusätzliches Personal sei auf Zeit eingestellt, und dass es auf Dauer in den Krankenhausbetrieb zurückkehre, sei eher fraglich. Mittel- bis langfristig müsse weiteres Stammpersonal mit einer Fachausbildung her, um die vorhandenen Teams zu entlasten.