Vorsorge? Ach was!

Michael Kappeler/dpa Petersberger Klimadialog geht online: Nicholas Stern, Ökonom der London School of Economics, spricht per Videoschalte bei der Pressekonferenz von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD)

Es wird wieder über das Klima gesprochen. Das ist richtig und sehr wichtig. Denn die Folgen der Klima- und Coronakrise beginnen bereits, sich gegenseitig zu verstärken. Durch die Pandemie leidet mancherorts die Landwirtschaft. Hinzu kommen: Ein weiteres Dürrejahr in Mitteleuropa und eine sich langsam abzeichnende Megadürre in Nordamerika drohen; nicht zu vergessen eine durch außerordentliche Klimabedingungen in den Vorjahren ausgelöste epische Heuschreckenplage in Ostafrika. Die tropischen Meere sind rekordverdächtig warm, was nicht nur Folgen für die Korallenriffe und damit die Fischerei hat. Im weiteren Verlauf des Jahres kann dieser Effekt vielerorts auch für schwere Unwetter sorgen und damit Ernteerträge dezimieren. Mit anderen Worten: Auf uns rollt langsam, aber mit zunehmendem Tempo eine Ernährungskrise zu, die in den nächsten Jahren nicht nur das Elend der Armen in aller Welt weiter verstärken, sondern auch Auslöser für erhebliche politische Konflikte und damit eine wachsende Kriegsgefahr sein wird.

Höchste Zeit also, miteinander zu reden und nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Zumal auf der nun auf das nächste Jahr verschobenen UN-Klimakonferenz die Nachbesserung der bisher vollkommen unzulänglichen nationalen Klimaschutzprogramme auf der Tagesordnung steht. Da ist es ganz löblich, dass die Bundesregierung zum jährlichen Petersberger Dialog lädt – coronabedingt in diesem Jahr per Videokonferenz –, um mit rund 30 handverlesenen Staaten die Verhandlungen voranzubringen. Realistisch betrachtet, hat aber nicht zuletzt die Bundesregierung in den letzten Monaten gezeigt, dass sie auch in Zeiten höchster Not nicht zum internationalen solidarischen Handeln in der Lage ist. Nicht einmal innerhalb der EU mag sie auf den Ausbau eigener Machtpositionen verzichten und den südeuropäischen Ländern unter die Arme greifen.

Ähnlich unbeweglich zeigt Berlin sich in Sachen Klimaschutz. Zum Beispiel ist im Bundestag der Wirtschaftsflügel der CDU/CSU gerade dabei, der deutschen Solarindustrie den Garaus zu machen. Bald wird mit 52 Gigawatt Leistung die Grenze erreicht sein, ab der es für weitere Anlagen keine Unterstützung mehr gibt. Der Ausbau würde schlagartig zum Erliegen kommen. Doch Unionsabgeordnete sorgten letzte Woche erneut dafür, dass eine Abhilfe versprechende Gesetzesänderung auf die lange Bank geschoben wurde. Das Motiv ist so simpel wie perfide: Den Betreibern von Kohlekraftwerken soll die Konkurrenz vom Leib gehalten werden. Die Bundesregierung hat im Falle der Pandemie gezeigt, dass sie unwillig ist, für Vorsorge zu sorgen, und sie zeigt es im Klimaschutz einmal mehr. Da helfen auch keine internationalen Verhandlungen und Gespräche. Die hiesige Bevölkerung muss sich fragen lassen, ob sie sich derartiges Politikpersonal noch länger leisten will.