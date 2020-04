Nicht am Ende

REUTERS/Stringer Demonstranten am Sonntag auf der Plaza Italia im Zentrum von Santiago de Chile

Menschen, in weiße Ganzkörperschutzanzüge gekleidet, stehen mit Sicherheitsabstand zueinander, tragen Transparente und rufen Parolen. Um sie herum Polizeikräfte der paramilitärischen »Carabineros«. Am Sonntag (Ortszeit) demonstrierten auf der Plaza Italia in Chiles Hauptstadt Santiago, zentralem Bezugspunkt für die im Oktober 2019 entstandene Protestbewegung und von dieser in »Platz der Würde« umgetauft, an die 50 Personen, um ihrer Forderung nach einer neuen Verfassung Ausdruck zu verleihen. Aufgerufen hatte die Kommunistische Partei.

Nach ungefähr einer Stunde gingen die Einsatzkräfte gegen die Anwesenden vor und nahmen mehrere Menschen fest – unter ihnen einen Kameramann der kubanischen Nachrichtenagentur Prensa Latina. Am Abend verlagerten sich die Proteste in die Wohnviertel der Hauptstadt. Mit einem »Cacerolazo«, dem lauten Aufeinanderschlagen von Kochtöpfen und Pfannen, zeigten Tausende von ihren Wohnungsfenstern und Balkonen aus, dass die Protestbewegung trotz Coronakrise nicht tot ist.

Anlass war das eigentlich für Sonntag geplante Referendum über die Ausarbeitung einer neuen Verfassung – eine der zentralen Forderungen des Aufstands, der in den vergangenen Monaten Millionen auf die Straßen gebracht hatte. Seit dem 18. Oktober 2019 war nahezu täglich gegen die Ungleichheit in der chilenischen Gesellschaft und für eine Ablösung des noch aus Zeiten der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet stammenden Grundgesetzes demonstriert worden. Neben der Teilnahme an Kundgebungen und Generalstreiks organisierten sich die Chilenen in den einzelnen Stadtvierteln, an Bildungseinrichtungen sowie in Betrieben.

Seitdem die Coronapandemie auch in Chile angekommen ist, sind die Demonstranten jedoch aus dem öffentlichen Raum verschwunden. Am 19. März erklärte der rechte Präsident Sebastián Piñera zunächst für eine Dauer von 90 Tagen den »Katastrophenzustand«, der die Ausrufung von Ausgangssperren erlaubt. Auch das Militär, das bereits im Oktober des vergangenen Jahres auf den Straßen patrouilliert hatte, überwacht wieder das öffentliche Leben. Am selben Tag beschloss die Regierung die Verlegung des Referendums über die Ausarbeitung einer neuen Verfassung, das nun am 25. Oktober stattfinden soll.

Doch trotz Ausgangssperren und dem Verbot öffentlicher Versammlungen kommt es weiter zu spontanen Protestaktionen. Besonders aus den armen Stadtvierteln von Santiago und anderen Städten werden regelmäßig Straßenbarrikaden und Demonstrationen gemeldet. Davon, die Coronakrise für sich nutzen zu können, ist die Regierung also weit entfernt. Das zeigen auch Zahlen des Meinungsforschungsinstituts »Tú Influyes«. Laut einer vom 17. bis zum 20. April durchgeführten Umfrage haben 31 Prozent der Befragten »überhaupt kein Vertrauen« und 40 Prozent »wenig Vertrauen« in die Arbeit der Regierung. 69 Prozent lehnen den Präsidenten ab, nur zwölf Prozent der Befragten stehen hinter Piñera.

Wie Axel Callís, Soziologe und Leiter des Meinungsforschungsinstituts, gegenüber der mexikanischen Tageszeitung La Jornada erklärte, verstärkt die Coronakrise den Verlust von Vertrauen in Piñera »auf allen Ebenen«. Am Montag verzeichnete Chile nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität zwar »nur« 13.331 bestätigte Coronainfektionen und 189 Covid-19-Todesfälle. Allerdings treten durch die Pandemie und die zu ihrer Eindämmung unternommenen Maßnahmen wie die Ausgangssperren die während der vergangenen Monate angeprangerten Ungerechtigkeiten immer mehr zu Tage: Renten, die nicht zum Leben reichen, ein privatisiertes und unterfinanziertes Gesundheitssystem, Millionen ohne Arbeitsverträge und Menschen, die an der Armutsgrenze leben.

Es ist davon auszugehen, dass sich die wirtschaftliche Situation weiter verschlechtern wird. Allein im März wurden fast 300.000 Menschen entlassen, 56.986 Unternehmen mit 786.790 Angestellten traten unter den durch das »Gesetz zur Sicherung von Arbeitsplätzen« geschaffenen Schutzschirm, der ihnen die Reduzierung der Arbeitszeit erlaubt, während der Staat den Lohn teilweise fortzahlt. Eine Zustimmung zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung bleibt also auch im Oktober wahrscheinlich.