Feuer in Flüchtlingslager

Angelos Tzortzinis/DPA/dpa Provisorisches Flüchtlingslager auf der Insel Samos (22.2.2020)

Schiere Verzweiflung treibt die Flüchtlinge in den katastrophal überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln offenbar dazu, ihre eigenen Zelte und Hütten anzuzünden. Auf Samos musste die örtliche Feuerwehr am Montag vormittag wie schon am Sonntag abend ausrücken, um Brände im »Hotspot« nahe der Inselhaupstadt Vathi zu löschen. Wie die Athener Zeitung Ethnos am Montag online berichtete, verbrannten acht Wohncontainer, ein Mann wurde verletzt.

Die Athener Zeitung der Redakteure (Efsyn) beklagte ebenfalls gestern die harten Polizeieinsätze auf Samos. Uniformierte Spezialeinheiten hätten Lagerbewohner mit Stöcken und Tränengas daran gehindert, sich vor dem Feuer nach draußen in Sicherheit zu bringen. Mehr als 100 Menschen, unter ihnen zahlreiche Kinder, seien nach Angaben der vor Ort helfenden Organisation »Ärzte ohne Grenzen« obdachlos geworden.

Der griechische Flüchtlings- und Asylminister Panagiotis Mitarakis will am heutigen Dienstag mit den Bürgermeistern von Chios, Lesbos und Samos sowie dem Präfekten der Region Nördliche Ägäis die Verlegung einiger hundert Asylbewerber auf das Festland organisieren. Der Transport von älteren Flüchtlingen und Familien mit Kindern in kleinere Lager auf der Halbinsel Peloponnes und in die Provinz Attika war ursprünglich für das vergangene Wochenende vorgesehen, habe sich aber wegen Schwierigkeiten bei der Bekämpfung der Viruspandemie verzögert, berichtete der Fernsehsender Mega am Montag.

Auf Samos hausen im für rund 650 Menschen ausgelegten, sogenannten Empfangs- und Identifizierungszentrum (K. Y. T.) bis zu 7.000 Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten des Nahen und Mittleren Ostens sowie aus der südlichen Sahelzone. Schlimmer als dort sieht es nur auf der Insel Lesbos aus, wo nun seit Jahren rund um das für maximal 4.500 Menschen ausgelegte K. Y. T. bis zu 20.000 Flüchtlinge unter menschenunwürdigen Bedingungen auf ihren Asylbescheid warten. Die rechtskonservative Regierung des Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis hatte die Bearbeitung aller Anträge Anfang März für einen Monat gestoppt.