Abgehängt, nicht gebrochen

rbb/Frédéric Batier Alles kommt zur Sprache: Die Brandenburger Rauhbeine Johannes (Ronald Zehrfeld, l.) und Ralf (Felix Kramer, r.) in ihrem Wartehäuschen

Es ist nicht so, dass die in der DDR geborenen Menschen anders wären als die im Westen aufgewachsenen – zumindest nicht, was ihre Biologie angeht. Doch ihr Denken und Handeln ist noch immer von den 40 Jahren des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden geprägt. Für die Bundesrepublik ist das nicht nur unverständlich, sondern auch gefährlich. Darum wurde eine ganze Gesellschaft abgeräumt: Die Industrie und die dazugehörigen Arbeitsplätze sind zerstört, die Medien, Behörden und Bildungseinrichtungen gesäubert und von westlichen Kolonisatoren besetzt, gleichzeitig wird fernab der realen Erfahrungen die Litanei vom Unrechts- und Stasistaat solange wiederholt, dass es zwischen Rostock und Suhl aus Gründen der mentalen Hygiene nur noch überhört werden kann.

Die seit Mittwoch im RBB ausgestrahlte und schon vorab online verfügbare achtteilige Serie »Warten auf’n Bus« setzt in ruhigen Bildern die Dialoge zwischen Ralle und Hannes in Szene. Die beiden Endvierziger sind zwei Ostler – also das Gegenteil des medial vermittelten Bildes vom dumpfen Ossi; das heißt, sie sind sich ihrer Lage im realexistierenden Kapitalismus westdeutscher Prägung bewusst: abgehängt, aber nicht gebrochen. Deswegen bleiben sie in ihrem Denken politisch. Sie verstehen die Welt um sich herum, doch wollen sich nicht, um voranzukommen, der Ellenbogen bedienen.

Die beiden Jugendfreunde aus Brandenburg – bezaubernd gespielt von Ronald Zehrfeld und Felix Kramer – treffen sich täglich an einer Busendhaltstelle und reden über die Dinge, die sie beschäftigen. Da geht es um Politik, Philosophie, das Leben im Osten gestern und die Arbeitslosigkeit heute und natürlich auch um die Liebe. Es sind verdichtet kurze, mit teilweise rauhbeinigem Humor gespickte Wortwechsel. Es tut manchmal weh, auch weil es so echt ist. Das Erstarken des Faschismus, die Erfahrung, nicht mehr gebraucht zu werden, die Gefahr zu vereinsamen – alles kommt zur Sprache, weil es miteinander zusammenhängt.

Dass »Warten auf’n Bus« so ein scharfes und dichtes Bild vom Alltagsbewusstsein im Osten zeichnet, liegt nicht zuletzt daran, dass die an der Serie Beteiligten fast alle aus diesem Teil des Landes kommen, von den Schauspielern über den Drehbuchautor Oliver Bukowski bis hin zu Regisseur Dirk Kummer. Das ermöglicht eine Selbstverständigung des Ostens, wie sie sonst medial kaum stattfindet, und von großen Teil der bundesdeutschen Öffentlichkeit nicht verstanden werden will. In ihr wird etwas spürbar, was es eigentlich gar nicht geben sollte, aber für viele Menschen noch immer das Leben bestimmt: eine andere Gesellschaft.