Ein bisschen Fan-Charity

Rolf Vennenbernd/dpa Stimmung aus Pappe: Gespensterkulisse in Mönchengladbach

Viele erschrecken beim Anblick ihres Ebenbildes. Meist zu Recht. Fans des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach offensichtlich nicht. Ein Pärchen hatte während der spielfreien Zeit eine Idee: einen Doppelgänger aus Kunststoff, einen sogenannten Pappkameraden, bei Geisterspielen in die Kurve stellen zu lassen. Kicks ohne Kulisse machten den Fußballsport beinahe wertlos, meinen Scharen von Fans. Deshalb scheinen einige unter ihnen mit Dubletten vorliebnehmen zu wollen. Die Nachfrage in Gladbach ist groß. 8.000 der Aufsteller seien bestellt, 2.000 bereits im Stadion montiert worden, hieß es am 24. April auf der Vereinshomepage. Die Helfer kämen demnach gar nicht mehr hinterher, die Figuren in der Arena zu plazieren. Alles für den Fall, dass der Spielbetrieb der Bundesliga unter Ausschluss von Besuchern im Verlauf des Mai wieder aufgenommen werden sollte.

Die Idee hatte der Beauftragte des Fanprojekts Borussia Mönchengladbach (FPMG), Thomas »Tower« Weinmann, aufgegriffen und Anfang April unter dem Motto »Sei dabei. Trotzdem!« vorgestellt. Der Hintergrund: Vereins- bzw. vereinsnahe Projekte, die coronabedingt in die finanzielle Bredouille geraten sind, sollen durch den Verkaufserlös der »Pappkameraden« unterstützt werden. Konkret: Der Preis für den Aufsteller beträgt exakt 1.900 Cent. Ein Preis mit Symbolgehalt, die Borussia vom Niederrhein wurde im Jahr 1900 gegründet. Neben 2,50 Euro für das Gladbacher Fanprojekt gehen weitere zwei Euro jeweils an die FPMG-Aktion »Borussen helfen Borussen« sowie an die Borussia-Stiftung. »Der Rest des Kaufpreises sind reine Herstellungs- und Bearbeitungskosten«, sagte Weinmann am 5. April im Gespräch auf der Webseite der Borussen. Mit der Fertigung seien zwei kleine Firmen in Mönchengladbach, die aktuell ihr Ladengeschäft schließen mussten, beauftragt worden. Ein Aspekt ist Weinmann wichtig: »Mit dem Projekt wird kein Gewinn erzielt.«

Dauerkarteninhaber erhalten einen Extravorteil: Sie haben bei einer Imitatsbestellung Anspruch auf ihre nummerierte Sitzschale. Alle übrigen Figuren werden überwiegend in der Nordkurve verteilt, dort, wo bei Heimspielen die Stimmungsmacher sind. Mit einer Einschränkung: »Lediglich Block 16 direkt hinter dem Tor werden die Ultras selbst gestalten«, verlautbarten die Vereinsoffiziellen. Blockfahnen und Spruchbanner in den Klubfarben schwarz-weiß-grün werden dann den Ultrasektor zieren.

Nach der Saisonunterbrechung durch die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballiga (DFL) am 16. März sind die Gladbacher nach 25 absolvierten Spielen Tabellenvierter. Neun Begegnungen stehen noch aus, davon vier Heimspiele für die Attrappenfans: gegen Bayer Leverkusen, Union Berlin, VfL Wolfsburg und zum Saisonabschluss gegen Hertha BSC.

Ein bisschen Fan-Charity, viel mehr dürfte die Aktion nicht sein. Stadionatmosphäre wird sie kaum simulieren können, skandieren können die künstlichen Torsos mit Kopf noch nicht. Mit am Ende vielleicht 10.000 Figuren wäre der Borussia-Park noch lange nicht ausverkauft, der fasst insgesamt 54.000 Zuschauer.

Die Grundsatzkritik aktiver Fans an »Geisterspielen« wird vorerst nicht verstummen – mit oder ohne »Pappkameraden« im weiten Rund. Der »kranke Profifußball« gehöre »weiterhin in Quarantäne« schrieb jüngst etwa das Ultrabündnis »Fanszenen Deutschland«; das »Geschäftsmodell Fußball« sei »zur kapitalistischen Ware verkommen«, erklärte die Fanvereinigung »Unsere Kurve«.

Bei allem bleibt eine Schlüsselfrage unbeantwortet: Wie wird sich die Gespensterkulisse auf die Kicker auswirken? Besonders dann, wenn sie bei einem erfolgversprechenden Konter ihre Dublette hinter dem gegnerischen Tor erblicken sollten.