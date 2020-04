jW

Wall Street gewinnt

Zu jW vom 16.4.: »Zusammen gegen Trump«

Nun wollen die neoliberalen US-Demokraten eine »Einheitsfront« bilden, um den amtierenden Präsidenten Donald Trump zu besiegen und das Weiße Haus zurückzugewinnen. Natürlich unter Führung des angeblich ehrlichen und einfühlsamen Präsidentschaftskandidaten Joseph Biden! Ein ehemaliger Wahlkämpfer Bidens hatte sich allerdings durch diesen so gedemütigt gefühlt, dass er sich anschließend für immer aus dem Staatsdienst und der Politik zurückzog. Seine Eindrücke über die Zeit mit Joe Biden schilderte er in seinem Buch »Warum die Wall Street immer gewinnt«. Denn sowohl der Demokrat William Clinton als auch der Demokrat Barack Obama haben während ihrer Präsidentschaftszeit das US-Finanzkapital mehr unterstützt als eingeschränkt. Deshalb sind die nun mehr als 40.000 Covid-19-Toten nicht nur ein Ergebnis der Politik von Trump, sondern auch seiner Vorgänger, denn während ihrer Amtszeit haben sich die prekären Lebensverhältnisse vor allem der afroamerikanischen Bevölkerung, unter der jetzt die meisten Coronaopfer zu verzeichnen sind, kaum verbessert.

Iri Wolle, Berlin

Höchste Zeit

Zu jW vom 18./19.4.: »Leere Straßen am Kampftag«

Die meisten Gewerkschaften sind schon seit Jahren keine wirklichen Interessenvertreter der Arbeiterschaft mehr. Das beginnt damit, dass sie den 1. Mai als »Tag der Arbeit« bezeichnen. Victor Klemperer wies in seinem Büchlein »LTI – Notizbuch eines Philologen« nach, welchen Einfluss die Sprache auf Denken und Handeln der Menschen hat. Was sagt denn »Tag der Arbeit« aus? Soll an diesem Tage »die Arbeit« gefeiert werden? Nein. Diese Formulierung (…) lenkt vom eigentlichen Sinn des Tages ab. Er wurde auf dem Gründungskongress der Zweiten Internationale 1889 zum Gedenken an die Opfer des Haymarket Riot als »Kampf- und Feiertag der Werktätigen« ausgerufen. Am 1. Mai 1890 wurde zum ersten Mal dieser »Protest- und Gedenktag« mit Massenstreiks und -demonstrationen in der ganzen Welt begangen, um Verbesserungen für die Werktätigen einzufordern. Das wollen die Gewerkschaftsführer nicht mehr. Die Gewerkschaftsführer haben sich von den sogenannten Arbeitgebern, die Herden von Psychologen, Sozialwissenschaftlern usw. beschäftigen, durch hohe Vergütungen in den Aufsichtsräten, die sie nicht verlieren möchten, dazu verleiten lassen, im Interesse der Unternehmenseigner Beschlüssen zuzustimmen. Auch lassen sie zu, dass durch Streiks erkämpfte Lohnerhöhungen, Arbeitszeitverkürzungen etc. allen Werktätigen zuteil werden, so dass sich viele Arbeiter den Mitgliedsbeitrag für die Gewerkschaft sparen und somit die Kampfkraft der Gewerkschaften geschwächt wird. Es ist höchste Zeit, dass die Gewerkschafter das ändern.

Wolfgang Reinhardt, per E-Mail

Schulmeisterliches Abhaken

Zu jW vom 22.4.: »Die Revolution denken und machen«

(…) Die schulmeisterliche Kurzbewertung ausgewählter Einschätzungen und Theoreme Lenins lässt sich mit einigem Wohlwollen als Denk- und Diskussionsanlass nutzen. Dass Ingar Solty hier insbesondere auf die Abhängigkeit der Russischen Revolution von erfolgreichen Revolutionen im Westen, obwohl diese ja vorerst ausblieben, verweist, wird sicher von einigen als Streitpunkt aufgefasst. Die Augen reiben musste ich mir aber vor allem, weil Solty, neben dem Abhaken verschiedener Einzelaussagen, Lenins Imperialismusanalyse und damit ein Kernelement aus Lenins theoretischem Werk nonchalant für ungültig erklärt und sie ohne Not (…) gegen Karl Kautskys Idee eines »Ultraimperialismus« eintauscht. Aus der Beobachtung, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten internationale Beziehungen zwischen imperialistischen Staaten verstärkt und institutionalisiert haben, Freihandelszonen und supranationale Machtstrukturen dem Imperialismus neben optimierten Entwicklungsbedingungen auch eine scheinbar feste und friedliche Struktur gegeben haben, auf die Ungültigkeit von Lenins Imperialismusbegriff zu schließen, scheint mir problematisch. Zum einen zeigen jene internationalen Machtstrukturen derzeit deutliche Risse: Die EU verfällt nicht zuletzt angesichts der Coronapandemie in Konkurrenz um Personal, Schutzausrüstung und Know-how, und die USA initiieren aus der Defensive heraus einen wechselseitigen Abtausch protektionistischer Maßnahmen, die wirtschaftliche Verflechtung ebenso betreffen wie politische Kooperation. Zum anderen kennzeichnet Lenin ebensolche Zusammenschlüsse und Kooperationen als Elemente des Imperialismus. Dass sie sich in der Gegenwart als temporär und fragil erweisen, legt eher ein Plädoyer für eine wissenschaftliche Renaissance und Weiterentwicklung des Leninschen Imperialismusbegriffs nahe, der die gegenwärtigen Entwicklungstendenzen in ihrem Wesen abbilden kann, während das Muster des »Ultraimperialismus«, das zeitweilig dessen Oberfläche zierte, verblasst.

Andreas Tietze, Berlin

AfD entscheidet

Zu jW vom 24.4.: »Merkel sagt nein zu Coronabonds«

Wer die Wirtschaftsnachrichten der vergangenen neun Monate aufmerksam verfolgt hat, wurde bei weitem nicht nur von Lucas Zeise in der jungen Welt darüber informiert, dass sich eine ziemlich große Weltwirtschaftskrise anbahnte. Unklar war nur, wem sie dieses Mal in die Schuhe geschoben werden würde. Nun wissen wir, wer dafür auserkoren wurde. Er könnte kleiner nicht sein, und wie klein müssen erst seine Schuhe sein! Seit einigen Wochen ist nun von Coronabonds die Rede, und was es mit diesen auf sich hat, wird in einem Video der Organisation Campact (kurzlink.de/Campact_Coronabonds) sehr gut von acht Experten erklärt, die diese Bonds befürworten. Da sich unter diesen Experten auch Lars Castellucci (SPD) und Elmar Brok (CDU) befinden, dürfte die AfD die einzige Bundestagspartei sein, die das geschlossen nicht tut. Olaf Scholz und Angela Merkel machen also offensichtlich AfD-Politik!

Ortwin Zeitlinger, Berlin