Das verpflichtende Erbe

Eicke/Picture Alliance Frisch restauriert: Bauhaus in Dessau (1976)

Als Angela Merkel im September des letzten Jahres das Bauhaus-Museum in Dessau-Roßlau eröffnete, gab sie zu Protokoll, dass die Architektur- und Designschule für sie persönlich ein Leuchtturm gewesen sei, »in einer Vielzahl von Geschmacklosigkeiten, von denen wir in der DDR umgeben waren«. Gleichwohl sei das Bauhaus eine unerschöpfliche Inspirationsquelle, um Antworten auf dringliche soziale Fragen nach dem gesellschaftlichen Zusammenleben zu finden. Ob sie 1976 an der Eröffnung des restaurierten Bauhaus-Gebäudes in Dessau teilnahm, die Fachliteratur der Bauhaus-Renaissance in der DDR der 60er und 70er Jahre rezipierte oder eines der legendären Internationalen Bauhaus-Kolloquien in Weimar besucht hat, müssen ihre künftigen Biographen erforschen. Immerhin: Indem sie auf die politischen Forderungen vieler Bauhäusler nach bezahlbarem Wohnraum und egalitären Lebensbedingungen rekurrierte, verwies sie auf die Aspekte, die die Rezeption des Bauhauses in der DDR prägte.

Ein Produkt dieser Rezeption ist die Entstehung der »Dessauer Bauhaussammlung« in den 70er Jahren, die den Grundstock für die Sammlung der 1994 gegründeten Stiftung Bauhaus Dessau legte. Der heutige Bestand der Sammlung umfasst mehr als 50.000 Objekte und Dokumente zur Geschichte des Bauhauses in Weimar, Dessau und Berlin (1919–1933) sowie seiner internationalen Rezeption.

Der Band »Fortschrittliches Bauhauserbe« rekonstruiert die Entstehungsgeschichte dieser Sammlung, reicht aber über eine Institutionsgeschichte hinaus. In fünf Kapiteln gelingt es den Autoren Wolfgang Thöner und Christin Müller-Wenzel, die politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Bedingungen von 1945 bis 1990 konzis nachzuzeichnen und die (in)formellen Netzwerke derer aufzuzeigen, die im sozialistischen Deutschland das Erbe des Bauhauses bewahrten. Ausführlich wird auf die Galerie am Sachsenplatz in Leipzig eingegangen, die als Verkaufsgenossenschaft, später als Teil des staatlichen Kunsthandels der DDR, zwischen 1976 und 1991 sieben Ausstellungen organisierte. In diesen wurden nicht nur Arbeiten von Bauhäuslern aus Weimar und Dessau gezeigt. Im Zuge der Schauen wurde auch der Ankauf von nahezu 800 Exponaten realisiert, die dem »Wissenschaftlich-Kulturellen Zentrum« (WKZ) zugeführt wurden.

Die 1976 erfolgte Gründung des WKZ war einerseits dem Architekten und Hochschullehrer Bernd Grönwald (1942–1991) zu verdanken und andererseits der Restaurierung des Bauhaus-Gebäudes in Dessau. Die am Bauhaus gemachten Erfahrungen sollten dabei nicht stilisiert, sondern im Rahmen von Kolloquien, Ausstellungen und Vorträgen für die drängenden sozialen Themen wie der sozialistischen Stadtentwicklung aufbereitet werden.

Diese Institutionalisierung hatte Voraussetzungen. Stand die Wiedereröffnung des Bauhauses in der sowjetischen Besatzungszone kurzzeitig zur Debatte und wurden Architektur- und Gestaltungshochschulen im Geiste seiner Lehre neu gegründet, geriet das Bauhaus mit der Gründung der DDR und den sogenannten 16 Grundsätzen der Stadtplanung von 1950 unter die Räder des internationalen Klassenkampfes. Das Wiederaufgreifen des Klassizismus und die Betonung nationaler, mithin lokaler Traditionen ließ in den 50er Jahren kaum Spielraum für das mit dem Bauhaus verbundene Neue Bauen, den Konstruktivismus und den Funktionalismus. Dass die national orientierten Leitbilder jedoch Ansprüche formulierten, die nicht mit der Bauwirklichkeit in eins fielen, wird durch das im ersten Jahrzehnt der jungen Republik errichtete Rundfunkgebäude in Berlin vom Bauhäusler Franz Ehrlich (1907–1984) belegt. Auch die wissenschaftliche und ideologische Aufbereitung des Bauhauses für eine Kulturtheorie und -praxis des Sozialismus, die von der Mitte der 70er Jahre einsetzenden Renaissance flankiert wurde, bekommt im Band ausreichend Raum.

Ungeachtet dieser insgesamt differenzierten Betrachtungsweise werden manche Begriffe jedoch unscharf verwendet. Was die »ostdeutsche Moderne« und den »ideologisierten Technizismus des Plattenbaus« auszeichnet, bleibt unerörtert. Auch Thesen wie die, dass das Design in der DDR »geradezu herausgenommen aus der ideologielastigen Kunstdiskussion« gewesen sei und der Beruf des Architekten im Zuge der Vergesellschaftung des Bauens »verflachte«, werden nicht näher begründet. Dabei wird die Chance vertan, die Frage zu diskutieren, inwiefern sozialistische Vergesellschaftungsprozesse in der DDR neue Berufsbilder und anders gelagerte Funktionen von gesellschaftlichen Teilbereichen hervorbringen konnten.

Den Verfassern gelingt es dennoch, den Weg von der anfänglichen Ablehnung des Bauhauses bis zu seiner Anerkennung als zu bewahrendes sozialistisches Erbe einführend nachzuzeichnen. Dabei wird deutlich, dass jede wissenschaftliche Erneuerung institutionelle Stützpfeiler und politische Rückendeckung benötigt.