Auf und ab bei Shale Oil

Nick Oxford/REUTERS Ölbohrstelle in Midland/Texas: Die USA sind seit 2018 wieder weltgrößter Förderer

Die Ölpreise befinden sich weltweit auf einem Tiefstand wie seit zwanzig Jahren nicht mehr und könnten noch weiter fallen. Die Gründe dafür liegen hauptsächlich im Zusammentreffen einer sich schon seit 2018 abzeichnenden Rezession mit dem starken Rückgang des Verbrauchs seit März, der durch die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus verursacht ist.

Dennoch muss der Eindruck korrigiert werden, der am Montag vor einer Woche durch die Meldungen ausgelöst wurde, der Ölpreis in den USA sei zum ersten Mal in der Geschichte auf negative Werte gesunken. Einige Produzenten zahlten an diesem Tag viel Geld dafür, dass Kunden ihnen ihr Öl abnahmen. Auf dem Höhepunkt lag der Negativwert bei minus 40 US-Dollar pro Fass (Barrel; 159 Liter) und am Ende des Börsentages immer noch bei minus 37,63 Dollar. Das galt allerdings nur für Termingeschäfte im Mai, die bis zum 21. April abgeschlossen sein mussten. Einige Verkäufer standen zu diesem Zeitpunkt unter starkem Druck, weil sie einerseits aus Kostengründen ihre Produktion nicht reduzieren wollten und andererseits in den Öllagern der USA kaum noch Platz ist. Es wird gegenwärtig damit gerechnet, dass sie Mitte Mai völlig gefüllt sein werden. Schon für Kontrakte, die erst im Juni fällig werden, sah auch am »schwarzen Montag« vor einer Woche die Sache deutlich anders aus.

Das ändert jedoch nichts daran, dass das Preisniveau zur Zeit extrem niedrig liegt. Am Freitag wurde der für Nordamerika wichtigste Orientierungswert West Texas Intermediate (WTI) mit 16,94 Dollar und die international maßgebliche Sorte Brent mit 21,44 Dollar gehandelt. WTI war im Durchschnitt des Monats Januar mit 51,61 und im Februar immerhin noch mit 44,67 notiert worden, bevor im März der Absturz aufgrund der Coronakrise einsetzte.

Der Preisverfall, der voraussichtlich noch mindestens bis zum Herbst anhalten wird, trifft in den USA besonders die Schieferölbranche (Shale Oil), das heißt die kostenintensive und umweltschädigende Gewinnung des fossilen Rohstoffs aus Schieferschichten. In Abhängigkeit von regionalen Unterschieden wird der Preis, ab dem die Förderung mittels des Fracking-Verfahrens kostendeckend ist (Break-even-Preis) mit 48 bis 54 Dollar pro Fass angegeben. Gegenwärtig fahren die Produzenten also riesige Verluste ein, die auch die Banken zu schädigen drohen, bei denen viele Unternehmen hoch verschuldet sind. Als Folge senken diese ihre Fördermengen und reduzieren ihre Budgets.

Machtbasis

Ein Effekt könnte sein, dass die USA in naher Zukunft ihre Stellung als größter Erdölförderer der Welt verlieren, die sie seit Juli oder August 2018 bis heute innehaben und die sie in der Vergangenheit schon einmal vom Beginn der Ölförderung um die Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang der 1970er Jahre gehalten hatten. Das hätte für das Streben der besitzenden und herrschenden Kreise der USA nach Erhaltung der Weltherrschaft negative Folgen.

Die gegenwärtige Spitzenstellung beruht auf dem Boom von Shale Oil, der ungefähr 2014 begann. Grundsätzlich reicht die Gewinnung von Schieferöl in den USA bis ins 19. Jahrhundert zurück. Sie verzeichnete immer wieder stark wechselnde Zeiten des Aufstiegs und des Niedergangs. So insbesondere während des Ersten Weltkriegs und in den Jahren vor und nach 1980. Aber letztlich brach diese Art der Ölproduktion bisher noch jedes Mal zusammen, weil sie über längere Zeiträume nicht rentabel war. Ihre Voraussetzung ist ein hohes Niveau der Fasspreise, wie es zuletzt 2014 der Fall war, als WTI im August einen Monatsdurchschnitt von 104 Dollar kostete. Einige Wochen später begann ein steiler Absturz, der im Februar 2016 mit einigen Tageswerten unter 20 Dollar je Fass seinen Tiefpunkt erreichte.

Dass die Preise danach einige Zeit lang, bis zur aktuellen Krise, wieder anstiegen und für WTI zum Beispiel im Juli 2018 bei 70 Dollar lagen, verdankten die USA ausschließlich den Maßnahmen der »OPEC Plus«, der Kooperation der Organisation erdölexportierender Länder mit Russland und neun weiteren Staaten: Diese erreichten durch vereinbarte Förderungssenkungen eine Stabilisierung und dann sogar einen Wiederanstieg der Preise, während die USA als Trittbrettfahrer dieser Strategie ihre eigenen Fördermengen unbekümmert in die Höhe jagten und ihren Marktanteil vergrößerten.

Konzentrationsprozess

Shale-Oil-Branche insgesamt überstand, trotz zahlreicher Firmenpleiten, den Preisverfall zwischen 2014 und 2016. Im Ergebnis gab es eine stärkere Konzentration auf diesem Sektor und starke Impulse für technologische Fortschritte, die den Break-even-Preis sinken ließen. Ähnlich könnte die Lage nach der gegenwärtigen Krise aussehen.