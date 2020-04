Verwaltungsgericht Münster kippt Versammlungsverbot

Das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen am Sonntag zum gekippten Versammlungsverbot durch das Verwaltungsgericht Münster:

Antiatomkraft-Initiativen im Münsterland sowie der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) begrüßen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Münster (Aktenzeichen 5 L 361/20), das in einem Eilverfahren eine Mahnwache für den morgigen Montag, 27. April, um 11 Uhr auf dem Alfred-Krupp-Weg am Güterbahnhof in Münster erlaubt hat. (…)

»Wir freuen uns sehr über dieses klare Urteil, das für Versammlungen in Coronazeiten erheblich mehr Rechtssicherheit schafft. Anlass für die Proteste sind die vom Gronauer Urananreicherer Urenco auch während der Coronapandemie fortgesetzten Uranmüllexporte von Gronau nach Russland. Wer seinen Atommüll nicht in Deutschland sicher entsorgen kann oder will, sollte auch keine Erlaubnis zum Betrieb einer Atomanlage erhalten. Es wird dringend Zeit, dass der unverantwortliche Betrieb der Urananreicherungsanlage Gronau eingestellt wird. Die Menschen in Russland zahlen den Preis für die gescheiterte Atommüllentsorgung in Gronau. Auf der Mahnwache morgen werden wir zudem den Opfern der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vor genau 34 Jahren gedenken. Der Super-GAU hat deutlich gezeigt, welch verheerende Folgen die Atomkraft anrichten kann«, so Peter Bastian vom Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen. (…)

Mitte März hatte das Bundesinnenministerium einen für Anfang April geplanten Atommülltransport vom britischen Sellafield zum stillgelegten AKW Biblis in Hessen aufgrund der Coronagefahrensituation abgesagt.

Die Initiative Klassenkampf Stuttgart rief am Freitag auf: Heraus zum 1. Mai! Die Reichen sollen die Krise bezahlen!

Die Coronakrise ist nicht nur eine Bedrohung für unsere Gesundheit. Im Schatten der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus organisieren Staat und Unternehmen heftige Angriffe auf unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Milliarden für Konzerne stehen bereit, während für uns die Arbeitszeiten verlängert werden. In kaputtgesparten Krankenhäusern sollen die Beschäftigten ohne ausreichende Schutzausrüstung die Pandemie bewältigen, während in vielen Betrieben für den Profit der Aktionäre ganz normal weitergearbeitet wird. Und Protest dagegen soll nicht erlaubt sein?

Die Coronapandemie und die damit zusammenhängenden Einschränkungen im öffentlichen Leben haben den DGB dazu bewogen, bundesweit die 1.-Mai-Demonstrationen abzusagen. Wir haben uns dazu entschlossen, trotz der Schwierigkeiten, am 1. Mai zu einer öffentlichen Versammlung aufzurufen. (…)

Weil wir es nicht stillschweigend hinnehmen können, wenn der Notstandsmodus benutzt wird, um Freiheitsrechte abzuschaffen, die Kontrolle und Überwachung der Bevölkerung voranzutreiben und die Präsenz der Bundeswehr im Inneren auszubauen.

Weil es nicht sein kann, dass wir in nicht notwendigen Bereichen zusammen mit zum Teil Hunderten anderen, ohne ausreichend Schutzmaßnahmen weiter arbeiten müssen – dagegen aber nicht protestieren dürfen! (…)

Wann, wenn nicht jetzt, am 1. Mai, unsere Anliegen, Forderungen und Perspektiven zusammenbringen? Wir verstärken dabei kein Infektionsrisiko, wir rufen alle auf, Atemmasken und Handschuhe zu tragen und die Mindestabstände einzuhalten!

Kommt am 1. Mai um 12 Uhr zum Schlossplatz Stuttgart!