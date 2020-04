Britischer Premier nimmt Arbeit wieder auf

London. Nach seiner überstandenen Coronavirusinfektion will der britische Premierminister Boris Johnson laut Presseberichten bereits an diesem Montag die Regierungsarbeit wieder aufnehmen. Die britische Nachrichtenagentur PA berichtete am Sonntag, der 55jährige werde zu Wochenbeginn in sein Büro in der Downing Street zurückkehren, nachdem er sich von seiner Covid-19-Erkrankung erholt habe. Zwischenzeitlich musste Johnson auf der Intensivstation behandelt werden. (AFP/jW)