USA fordern Taliban zu Waffenruhe auf

Kabul. Der US-Sondergesandte für Aussöhnung in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, hat die Taliban zu einer Waffenruhe während des Fastenmonats Ramadan aufgerufen. Die Gruppierung solle auch mit Blick auf die Coronapandemie die Gewalt reduzieren und all ihre offensiven Operationen stoppen, schrieb Khalilzad am Sonntag auf Twitter. Am Freitag waren bei einem Angriff auf einen Außenposten einer regierungstreuen Miliz im Nordwesten des Landes mindestens 13 Männer getötet worden. Mindestens sieben weitere waren nach Angaben des Provinzrats in der Provinz Badghis von Taliban verschleppt worden.(dpa/jW)