»Das wäre ein wichtiger Schritt«

Florian Boillot Aktive der VVN-BdA gedachten am Mittwoch am Berliner Denkmal zur Erinnerung an 96 von den deutschen Faschisten ermordete Reichstagsabgeordnete

Für die Petition »8. Mai zum Feiertag machen! Was 75 Jahre nach Befreiung

vom Faschismus getan werden muss!«, die von der VVN-BdA und der KZ-Überlebenden Esther Bejarano initiiert worden ist, wurden in weniger als zwei Wochen über 50.000 Unterschriften gesammelt. Wie erklären Sie sich diese deutliche Unterstützung?

Das liegt vermutlich unter anderem an dem 75. Jahrestag, durch den das Thema besondere Präsenz hat. Ein Grund ist aber auch, dass der 8. Mai seit der Befreiung 1945 von vielen Menschen als Feiertag begangen wurde. Das wurde nur selten in der offiziellen westdeutschen Geschichtsschreibung erwähnt. In der DDR war der 8. Mai ja Feiertag. In Westdeutschland haben vor allem Überlebende und deren Nachkommen diesen Tag gefeiert, weil er für Widerstandskämpfer und Befreite eine Art zweiter Geburtstag war. Das zieht sich auch durch Familiengeschichten, wodurch es ein Bewusstsein dafür gibt, warum dieser Tag so wichtig ist. Die Forderung ist auch schon ein bisschen älter. Esther Bejarano hatte sie Anfang des Jahres erstmals öffentlich kundgetan und viele positive Reaktionen aus der Politik erhalten.

Was könnte ein weiterer Feiertag konkret zum Kampf gegen rechts beitragen? Wäre dies nicht Symbolpolitik?

Nicht ausschließlich, aber auch. Dieser offizielle Feiertag würde bedeuten, dass allen Menschen, die an diesem Tag nicht arbeiten müssen, aufgezeigt wird, wie das Selbstverständnis der Bundesrepublik in Sachen Befreiung vom Faschismus ist. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Formulierungen etwa in Geschichtsbüchern.

Können Sie die Überlegung nachvollziehen, dass sich die Bundesregierung, die viele nötige Schritte gegen rechts nicht geht, durch die Festlegung eines Feiertages am 8. Mai einfach nur profilieren könnte?

Prinzipiell kann ich die Sorge nachvollziehen. Das ändert aber nichts daran, dass sich an diesem Tag die Bundesregierung und die Länder immer wieder positionieren müssten. Das schafft zwar nicht von heute auf morgen den großen Wandel, wäre aber ein wichtiger Schritt. Diese Einschätzung teilen viele antirassistische Initiativen. Sie unterstützen das Anliegen, weil es darum geht, die historische Verbindung zwischen den damals Verfolgten und den heute von Diskriminierung Betroffenen aufzuzeigen und zu verdeutlichen, dass der Kampf noch nicht vorbei ist. Es geht auch darum, Anerkennung für unsere Arbeit zu gewinnen, die 75 Jahre nur widerwillig gewährt wurde. Antifaschismus wird nach wie vor diskriminiert, dabei sollte er ein gesellschaftlicher Auftrag sein.

In diesem Sinne hätten die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag in diesem Jahr sicher helfen können. Wie schwer wiegt es, dass viele Veranstaltungen wegen der Coronapandemie abgesagt wurden?

Es hinterlässt einen tiefen Eindruck, dass wir unsere Feiern nicht wie geplant durchführen können. Dennoch gibt es ja Formen, trotzdem zu gedenken. Zum Beispiel wurde dazu aufgerufen, einzeln an den Zaun der Gedenkstätte Buchenwald zu treten und Kerzen und Blumen niederzulegen. Wir rufen im Rahmen der Unterschriftensammlung für unsere Petition dazu auf, an den vielen Orten von Widerstand und Befreiung sichtbar zu gedenken, sei es mit Blumen oder antifaschistischen Plakaten. Mir ist es wichtig zu betonen, dass das Gedenken nicht ausfällt, sondern nur anders als geplant stattfindet.

Ist es realistisch, abgesagte Veranstaltungen später nachzuholen?

Das wird, glaube ich, nicht möglich sein. Allerdings wird es sicher vielen im nächsten Jahr ein Bedürfnis sein, unsere dann anstehenden Veranstaltungen wieder in der gewohnten Form, vielleicht sogar etwas größer, stattfinden zu lassen, womöglich ergänzt mit neu erlernten Aktionsformen. Was andere Veranstaltungen in diesem Jahr angeht, ist ja noch gar nicht klar, ob und wie sie stattfinden können, weil noch unklar ist, wie lange die Coronapandemie und die bestehenden Maßnahmen anhalten. Wir müssen möglichst schnell wieder zu einer demokratischen Gesellschaft mit all ihren Grundrechten zurückkehren.