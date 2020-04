Für Angst bleibt keine Zeit

ignoto/ISTORECO Partisanen unterwegs zum Kraftwerk von Ligonchio, Reggio Emilia. Fotoarchiv Istoreco, Reggio Emilia

Wenn Ihr zu dem Ort pilgern möchtet, an dem unsere Verfassung geboren wurde, dann geht in die Berge, dort wo die Partisanen gefallen sind, in die Gefängnisse, wo sie eingesperrt waren, in die Lager, in denen sie gehängt wurden. Überall starb ein Italiener für Freiheit und Würde, geht dorthin, ihr Jungen, in Gedenken, dass dort unsere Verfassung geboren wurde.

Antonio Sansica Blick auf den Apennin in der Grenzregion Emilia-Toskana in der Nähe der Ortschaft Castelnovo ne’ Monti, Januar 2015

(Piero Calamandrei, Mitglied der Widerstandsbewegung Giustizia e Libertà und zwischen 1946 und 1948 der Verfassunggebenden Versammlung, am 26. Januar 1955)

Antonio Sansica Giacomina Castagnetti im Alter von 89 Jahren

Es war eine weite Ebene, die ich da überquerte, ich zog durch nebelige Straßen und stieß auf Berge der klarsten Erinnerung an eine dunkle Zeit der italienischen Geschichte: La Resistenza. Ich traf Frauen und Männer, Jahrhundertgrößen, die kämpften, jung und unerschrocken, im Einklang miteinander, für ein gemeinsames Ideal, den Antifaschismus. Die Geschichten, die sie mir erzählten, sind, ja, solche der Vergangenheit, aber für viele sind sie leider immer noch Realität, Alltag angesichts von Tyrannei und Ungerechtigkeit.

Antonio Sansica Francesco »Volpe« Bertacchini (l.) und Bruno »Kira« Valcavi, beide 1926 geboren

Deshalb beabsichtige ich, die mir erzählten Geschichten vorzustellen, um daran zu erinnern, dass kein Sieg für immer ist, dass Widerstand eine Notwendigkeit ist, um das zu verteidigen, was andere uns ständig wegnehmen wollen.

ignoto/ISTORECO Partisanen in einem Rückzugsort in der Region Toano-Villa Minozzo, 1944. Fotoarchiv Istoreco, Reggio Emilia

Hier soll ein Teil der Zeit der italienischen Resistenza erzählt werden, die auch »Zweites Risorgimento« genannt wird. Die Resistenza beschreibt jene Zeit des Zweiten Weltkriegs, während der sich verschiedene politisch-militärische Parteien und Bewegungen zusammenschlossen, den Nazifaschismus zu bekämpfen. Voraussetzung für den Partisanenkrieg war der Italien-Feldzug der Alliierten, der mit der Landung an der sizilianischen Küste am 10. Juli 1943 begann. Diese erste Landung markiert den Anfang der »Operation Husky«, den Beginn des Befreiungskrieges. Britische und US-Truppen rückten von Süden nach Norden vor und drängten die nazifaschistischen Kräfte zurück. Der Krieg der Partisanen wurde nach dem Sturz des Faschismus in Italien am 25. Juli 1943 bzw. unmittelbar nach der Unterzeichnung des Waffenstillstands von Cassibile am 3. September 1943 aufgenommen. Am 8. September 1943 ergab sich das Königreich Italien, bis dahin ein Verbündeter Nazideutschlands mit seiner im Land stehenden Wehrmacht, auch offiziell den alliierten Streitkräften. Am 9. September 1943 wurde das Nationale Befreiungskomitee (CNL) gegründet.

Im CNL waren die unterschiedlichsten politischen Kräfte vereint – Kommunisten, Sozialisten, Katholiken, Anhänger des Generals Badoglio, Anarchisten, Liberale und andere. Gemeinsam schufen sie die ersten Partisanenbrigaden, hauptsächlich in den Regionen Norditaliens. So begann der Partisanenkrieg, zwei Jahre des Kampfes in den Bergen und den Großstädten Norditaliens, vor allem in den Gebieten, die an die berüchtigte Gotenstellung grenzten: 1944 hatte Generalfeldmarschall Albert Kesselring, »Oberbefehlshaber Südwest« der Wehrmacht, diese Verteidigungslinie, die sich von Ost nach West durch die Toskana und die Emilia-Romagna erstreckte, mit dem Ziel errichtet, den Vormarsch der Alliierten aus Süditalien zu verlangsamen.

Es waren äußerst schwierige Jahre. Die Partisanenbrigaden waren im Gegensatz zur deutschen Kriegsmacht oft schlecht organisiert und mangelhaft ausgerüstet. Die Unterstützung der Zivilbevölkerung war von entscheidender Bedeutung, insbesondere aber die der Armeen der Verbündeten, denen es gelang, die Partisanen mit Material zu versorgen. Italien wurde schließlich am 25. April 1945 befreit, nachdem die Alliierten und die italienischen Brigaden die letzten deutschen Einheiten in den Hauptstädten Norditaliens besiegt hatten. Sie gaben damit den Weg für die italienische Republik und die Verfassung frei. Etwa 44.700 Menschen fielen, ungefähr 21.200 Kriegsinvalide blieben zurück.

Mit dieser Geschichte und den Fotografien sollen Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbunden werden, soll der Versuch unternommen werden, eine kollektive Erinnerung des Widerstands zu schaffen. Um all dies zu erzählen, konzentrierte ich mich auf die Erlebnisse und die Zeugnisse von fünf Kämpfern aus der Stadt Reggio Emilia. Die Provinz Reggio Emilia und die Region entlang des Apennins in der Toskana und in der Emilia waren Zentren der Resistenza und leider auch Tatorte der schlimmsten Naziverbrechen. Dazu gehört die Ermordung der sieben Brüder der Familie Cervi und das bestialische Massaker von Marzabotto. Reggio Emilia trägt eine Auszeichnung für militärische Tapferkeit im Befreiungskrieg. 620 seiner Bürger fielen im Kampf für die Freiheit.