In die Abwärtsspirale

jW

Vielleicht sollte man diese Weltwirtschaftskrise einmal mit der von 1973 bis 1975 vergleichen. Damals wurde eine schon geschwächte Weltwirtschaft (genauer: eine beginnende Konjunkturkrise in den entwickelten kapitalistischen Industrieländern) durch den Anstieg der Ölpreise zusätzlich geschwächt. In der aktuellen Situation wird eine seit 2018 sachte beginnende Konjunkturkrise von den Abwehrmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus verschärft.

Aufgeklärte Wirtschaftshistoriker bestehen darauf, dass der Begriff Ölkrise für die Verwerfungen von 1973 bis 1975, die Westdeutschland zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (1975 um 1,1 Prozent) brachten, eine irreführende Bezeichnung ist. Denn der eigentliche und tiefere Grund für die damalige Krise war der Wegfall des Geschäftsmodells der kapitalistischen Staaten, das auf der Expansion des US-Kapitals durch Dollarvermehrung bestanden hatte. Der Preisanstieg der Ware Rohöl war nur der Krisenverschärfer. Heute argumentieren aufmerksame Beobachter (z. B. Winfried Wolf in Lunapark 21, Nr. 49), es sei falsch, ja, eine Lüge zu behaupten, das Coronavirus löse eine weltweite Wirtschaftskrise aus. Wolf schreibt, schon 2019 – also deutlich vor dem Auftreten des Virus im chinesischen Wuhan – sei die Industrieproduktion unter ihren Vorjahresstand gerutscht.

Allerdings gibt es ein paar wesentliche Unterschiede zwischen heute und der Situation in den 70er Jahren (und anderen schweren Konjunktur- und Überakkumulationskrisen). Das ist zum einen die erhebliche Wucht, mit der der zusätzliche Störfaktor in die kapitalistische Weltwirtschaft eingreift. Die ersten Daten liegen dazu vor: z. B. der krasse Rückgang des chinesischen BIP im ersten Quartal oder der irrwitzige Anstieg der zusätzlich arbeitslos Gewordenen in den USA. Die ansonsten betulich optimistisch formulierten Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland seitens der Regierung oder der von ihr bezahlten Konjunkturforscher rechnen in diesem Jahr mit dem stärksten Rückgang seit dem Zweiten Weltkrieg.

Der gestiegene Ölpreis wirkte 1973 als klassische Teuerung. Bundesbank und Regierung taten in Deutschland damals einiges, damit dieser Schock bei den Verbrauchern (und möglichst wenig bei den Kapitalisten) ankam. Heute wird der Konsum nicht durch Teuerung, sondern durch administrative Restriktionen eingeschränkt. Ökonomisch findet Zwangssparen statt. Die sinkende Nachfrage senkt die Umsätze (in einigen Bereichen auf null), führt zu Betriebsschließungen, Kurzarbeit und Entlassungen, was wiederum zu sinkenden Einkommen und damit zu ökonomisch erzwungenem fallenden Konsum führt. Wenn nach weiteren Wochen oder gar Monaten die meisten Restriktionen aufgehoben werden, ist es keineswegs ausgemacht, sondern eher unwahrscheinlich, dass der Konsum auf den Vorkrisenstand zurückspringt. Das viele Geld, das die Regierung jetzt ausschüttet, kann vielleicht Massenpleiten verhindern, nicht aber die bereits in Gang gekommene Abwärtsspirale. Wir müssen dann die aktuelle Krise mit der der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts vergleichen.