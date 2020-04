Brüssel bläst Backen auf

Olivier Hoslet/Pool via REUTERS EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel präsentierten die Beschlüsse (Brüssel, 23.4.2020)

Gerne wäre EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Art europäisches Pendant zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas oder zum Chef im Weißen Haus in Washington. Doch in der Coronakrise zeigt sich wieder einmal, dass die EU außer großen Worten wenig beizutragen hat, wenn es ernst wird. Einmal mehr bläst sie dieser Tage Backen auf – verkündet wurde ein Krisenpaket in Höhe von 500 Milliarden Euro. Doch bei genauerem Hinsehen schrumpft es schnell auf EU-Normalmaß.

Rund 200 Milliarden stehen laut der Einigung der Staats- und Regierungschefs vom Donnerstag für ESM-Kredite an besonders hart von der Pandemie betroffene Mitgliedsländer bereit. Dabei handelt es sich um Geld, das faktisch schon bei der Gründung des Fonds 2012 bewilligt wurde. Damals wurde ein Kreditvolumen von bis zu 790 Milliarden Euro vereinbart, von denen derzeit rund 400 ungenutzt sind. Weitere 200 Milliarden soll die ­Europäische Investitionsbank für Unternehmensgarantien fließen lassen, heißt es. Aber das ist irreführend, denn bereitgestellt werden sollen lediglich 25 Milliarden, womit Kredite von bis zu 200 Milliarden ausgelöst werden könnten. Ähnlich ist es mit den 100 Milliarden, die man zur Unterstützung von Kurzarbeit springen lassen will. Auch da sollen bloß 25 Milliarden von den EU-Staaten hinterlegt werden, den Rest will man sich an den Kapitalmärkten borgen. Alles in allem also ein ziemlich bescheidenes Krisenpäckchen.

Spannender hätte die Debatte um den sogenannten Wiederaufbaufonds werden können. Italien, Spanien und Frankreich wollen ein EU-Investitionsprogramm von 1,5 Billionen Euro – frisches Geld, keine Hebel, keine Umschichtungen im Haushalt. Unterstützung erhielten sie von höchster Stelle: Im Vorfeld der Konferenz betete Papst Franziskus »für Europa«, auf dass es nicht zerfalle und die Verantwortlichen ihre Differenzen beilegen. Er wurde nicht erhört, weder vom lieben Gott noch von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Letztere stellte einmal mehr klar, eine Vergemeinschaftung von Schulden werde es nicht geben. Auch Transferzahlungen sind bestenfalls in symbolischem Ausmaß drin.

Konkrete Entscheidungen zum Wiederaufbaufonds konnte es unter dieser Prämisse nicht geben. Nun soll die Kommission einen Vorschlag ausarbeiten, also von der Leyen. Diese stellte gleich klar: Frisches Geld soll nicht fließen, statt dessen soll es Garantien aus dem EU-Haushalt für weitere Kapitalmarktkredite geben. Zumindest für die Finanzwelt macht die Rolle der EU bei der Pandemiebekämpfung so einen Unterschied, denn ihr winken bei all den neuen Krediten satte Gewinne. Und wenn sich die Krisenstaaten ordentlich verschuldet haben, dürfen die EU-Institutionen sicherlich wieder in ihre alte Rolle schlüpfen und ihnen mit Rückendeckung des deutschen Kapitals den Schlendrian austreiben.