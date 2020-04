Retten mit Rendite

Christian Hartmann/REUTERS Krankenhaus als Fabrik: Pflegerinnen und Pfleger werden ausgebeutet. Aktionäre und Klinikchefs streichen satte Profite ein

Die Coronapandemie legt die Schwachstellen der Gesundheitssysteme in der westlich-kapitalistischen Welt gnadenlos offen: Die Eindämmung des Virus ist gescheitert, EU und USA sind zu den Epizentren geworden. Vielerorts reichen die Behandlungskapazitäten längst nicht mehr aus. Es fehlt an Intensivbetten, Personal und Schutzausrüstung. Auch in Deutschland droht weiterhin der Kollaps, denn das hiesige Gesundheitssystem wird seit mehr als zwanzig Jahren immer stärker der kapitalistischen Verwertungslogik unterworfen.

Längst folgen Therapiepläne nicht mehr in erster Linie medizinischen Notwendigkeiten, sondern betriebswirtschaftlichem Kalkül. Der große Ausverkauf läuft seit den 1990er Jahren. Zuvor waren 90 Prozent der Krankenhausplätze in öffentlicher Hand. Es galt das Prinzip der Kostendeckung, Gewinne mussten nicht und konnten bestenfalls zeitlich begrenzt erzielt werden. Mit der Gesundheitsreform von 1992 wurde dieses Prinzip ausgehebelt und der Sektor für private Investoren und Wettbewerb geöffnet. Seither drängt das Kapital immer stärker in die Hospitäler und Arztpraxen.

Die politische Schützenhilfe ist von da an nicht gebrochen, es folgten zahlreiche weitere »Reformen«. Vor allem die Revision der Krankenhausfinanzierung unter »Rot-Grün« 2004 bedeutete einen drastischen Einschnitt: Vergütet werden die Behandlungen seither nicht mehr anhand der tatsächlichen Aufwendungen, sondern anhand sogenannter Fallpauschalen, »bei denen es ökonomisch sinnvoll ist, die Kosten zu senken und die Leistungsmengen auszudehnen«, wie in einer aktuellen Broschüre des Bündnisses »Krankenhaus statt Fabrik« erläutert wird. Die Krankenhäuser stehen seither unter enormem Rationalisierungsdruck. Es rentiert sich, möglichst wenige Patienten möglichst umfassend zu behandeln und dabei die Liegezeit zu minimieren. Aufwendige Pflegeleistungen und lange Patientengespräche hingegen lohnen sich nicht.

Zugleich bedeutete die Ökonomisierung durch das Fallpauschalensystem einen enormen Schub für private Investitionen. Zahlreiche Kommunen entschieden sich angesichts des Kostendrucks für die Privatisierung und versuchten so, die klammen Haushalte ins Lot zu bringen. Der Anteil privater Kliniken hat seither um 40 Prozent zugenommen. Dort ist man vor allem auf Therapien spezialisiert, die hohe Renditen abwerfen. Selbstverständlich mit so geringem Personaleinsatz wie möglich. Vor allem bei der Pflege wird kräftig gespart. Heute hat eine Pflegekraft im Krankenhaus 30 Prozent mehr Patienten zu versorgen als noch 1995, wie »Krankenhaus statt Fabrik« anhand von Daten des Statistischen Bundesamtes aufzeigt. Die durchschnittliche Verweildauer der Patienten ist indes von zwölf auf sieben Tage zurückgegangen. Schließlich muss das Bett schnell frei werden, für den nächsten »Fall«.

Überzählige Betten werden derweil rasch abmontiert, um die Fixkosten zu senken. Verfügten die Krankenhäuser der BRD 1998 über 571.600 Liegeplätze, waren es 2017 nur noch 498.700. 300 Krankenhäuser wurden seit dem Jahr 2000 geschlossen. Die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems wird also seit mehr als zwanzig Jahren immer weiter zurückgefahren. Nun werden militärische Kapazitäten angezapft und weitreichende Kontaktsperren verhängt, um den drohenden Kollaps abzuwenden. Noch im vergangenen Jahr erdreistete sich etwa die Bertelsmann-Stiftung, eine Studie vorzulegen, nach der die Zahl der Kliniken halbiert werden müsse, um »die Qualität der Versorgung« zu verbessern.

Die kapitalistische Gesellschaft werde »auch nach einer Bewältigung oder Abschwächung der Ausbreitung der Covid-19-Erkrankungen nicht in der Lage sein, die elementarsten gesellschaftlichen und gesundheitlichen Bedürfnisse eines Großteils der Menschen zu befriedigen«, lautet das vernichtende Fazit der österreichischen Wissenschaftler Christian Zeller und Verena Kreilinger in einer Analyse vom März. Das Versagen der profitorientierten Krankenhäuser zeigt sich auch daran, dass diese im Zuge der Pandemie etwa in Spanien und Irland unter öffentliche Kontrolle gestellt wurden. Für Zeller und Kreilinger ist das der »Einstieg in eine große und langanhaltende Auseinandersetzung zur gesellschaftlichen Aneignung aller wesentlichen Bereiche des Gesundheitswesens einschließlich der Krankenversicherungen und schließlich auch der Pharma- und Biotechindustrie«. Die Gesundheit der Menschen und der Ausbau einer kostenlosen gesellschaftlichen Infrastruktur für Pflege, Sorge und Gesundheit mit guten Arbeitsbedingungen seien Schlüsselelemente einer emanzipatorischen Perspektive.