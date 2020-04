Virus überwindet JVA-Mauern

Carmen Jaspersen/dpa Das Virus ist schon da: Haupteingang der JVA Bremen

Die Coronapandemie macht auch vor den hohen Mauern der Justizvollzugsanstalten (JVA) nicht Halt. Medienberichten von Donnerstag zufolge, sind in der JVA Bremen mittlerweile zwei Inhaftierte im offenen Vollzug sowie zwei Knastbedienstete positiv auf das Virus getestet worden. Die Pandemie stellt bundesweit sowohl die Angestellten der Haftanstalten als auch die darin Inhaftierten vor besondere Herausforderungen. Räumliche Distanz ist in Gefängnissen nur schwer zu organisieren. Während der Pandemie wurden die Rechte der Gefangenen daher noch weiter beschränkt. So wurden Berufsverbote erlassen, auch die sportliche Betätigung in Gruppen ist nun nicht mehr möglich.

Aus diesem Grund hatte etwa die Hamburger Justizbehörde am vergangenen Wochenende erklärt, dass in den Anstalten Billwerder und Fuhlsbüttel sowie in der Sozialtherapeutischen Anstalt der Hansestadt Gefangene fortan Prepaid-Handys für jeweils 20 Euro erwerben können. Insgesamt rund 470 Handys ohne Kamera und Internettauglichkeit sollen schrittweise und unter strengen Auflagen ausgegeben werden, damit die Gefangenen zumindest telefonischen Kontakt zu Angehörigen halten können.

Ein Antrag, den die Fraktion Die Linke im Bundestag am Donnerstag mit dem Titel »Zur Bewältigung der Coronakrise Justizvollzugsanstalten entlasten, Gesundheit der Inhaftierten schützen« ins Plenum des Bundestags eingebracht hatte, wurde im vereinfachten Verfahren gemeinsam mit anderen parlamentarischen Initiativen in die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Die Linke fordert in ihrem Antrag, durch Haftunterbrechungen und -entlassungen bei geringfügigen Strafen Platz in den Gefängnissen zu schaffen, »um für die verbliebenen Inhaftierten einen wirksamen Schutz vor Corona zu gewährleisten«.

»Mich erreichen in diesen Tagen viele Hilferufe von verunsicherten Gefangenen, die auf den völlig unzureichenden Schutz vor einer Coronaübertragung in den Justizvollzugsanstalten hinweisen«, berichtete Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, zu Beginn dieser Woche in einer Stellungnahme. Gerade bei der Essens- und Medikamentenausgabe seien Gefangene in baulich antiquierten Gefängnissen gezwungen, ohne Schutzmasken in engen Gängen in Gruppen zusammenzustehen. Hier müsse sofort Abhilfe geschaffen und sichergestellt werden, dass ausreichend Masken und Desinfektionsmittel für Gefangene und JVA-Bedienstete vorhanden seien, so die Bundestagsabgeordnete. Jelpke sprach sich außerdem dafür aus, dass die Anstaltsleitungen Schutzpläne gemeinsam mit Gefangenenvertretungen ausarbeiten sollten. Andernfalls würden sich notwendige Maßnahmen für die räumliche Distanzierung, die weiter in die wenigen vorhandenen Rechte der Inhaftierten eingreifen, nur als zusätzliche Schikane auswirken. »Strafgefangene und Menschen in Sicherungsverwahrung haben zwar keine Lobby – doch auch sie haben ein Recht auf die Wahrung ihrer Gesundheit«, so die Innenpolitikerin weiter.