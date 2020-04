Appelle an die Bundesregierung

Kay Nietfeld/dpa Luisa Neubauer von »Fridays for Future« legt am Freitag Protestplakate für den Klimaschutz auf der Reichstagswiese in Berlin aus

Vor dem Bundestag haben am Freitag Anhänger der Schülerstreikbewegung »Fridays for Future« (FFF) auf die anhaltende Klimakrise aufmerksam gemacht. Dazu wurden »mehrere tausend Schilder und Plakate« aus bundesweit etwa 70 Ortsgruppen auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude in Berlin ausgebreitet, wie FFF-Sprecherin Pauline Daemgen am Freitag erklärte. Wegen bestehender Infektionsgefahr und Kontaktverboten organisieren FFF und Partnerorganisationen zudem einen weltweiten, virtuellen Klimastreik. Mit der Aktion in Berlin unter dem Motto »Fight every crisis« (Bekämpft jede Krise) solle an die Bundesregierung appelliert werden, die bestehenden Umweltprobleme angesichts der Coronapandemie nicht aus dem Blick zu verlieren. Diese hätten nämlich »auch Auswirkungen auf die nächsten Generationen«, sagte Daemgen.

Noch in diesem Jahr sei mit einem deutlichen Anstieg der Waldschäden zu rechnen, warnte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) ebenfalls am Freitag. Grund sei die anhaltende Trockenheit nach zwei »Hitzesommern«, wie der Verband mitteilte. Schäden in Größenordnungen von 500.000 Hektar oder mehr seien nicht länger auszuschließen, sagte Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger. Einerseits fänden Schädlinge bessere Bedingungen vor. Andererseits steige die Gefahr von Waldbränden. Damit neue, angepasste Laubmischwälder aufwachsen können, müsse die Erderwärmung verlangsamt und begrenzt werden.

Global betrachtet würden vor allem arme Länder durch die Coronapandemie noch anfälliger für die Auswirkungen der Klimakrise. Darauf wies die Entwicklungsorganisation Oxfam in einer Mitteilung vom Freitag hin. In vielen von Armut geplagten Staaten fehlen demnach angesichts der Bekämpfung der Pandemie die nötigen Ressourcen für aktiven Klimaschutz und die Anpassung an die klimatischen Veränderungen etwa in der Landwirtschaft. Von der Bundesregierung fordert Oxfam, für den kommende Woche virtuell stattfindenden »Petersberger Klimadialog«, Finanzhilfen für betroffene Länder auf die Agenda des internationalen Ministertreffens zu setzen. Die Organisation kritisiert zudem, dass derzeit einige Industriebranchen offenbar versuchen, die Coronakrise als Vorwand zur Aufweichung von Umweltstandards zu nutzen. (dpa/AFP/jW)