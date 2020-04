»Chaotische Zustände sind programmiert«

Federico Gambarini/dpa Yvonne Gebauer (FDP, l), Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, auf einer Pressekonferenz (27.3.2020)

Am Donnerstag haben in NRW erstmals in der Coronakrise die Schulen wieder geöffnet. Die zuständige Landesministerin, Yvonne Gebauer von der FDP, zeigte sich mit dem Start für die Abschlussjahrgänge zufrieden. Wie sehen Sie das?

Ganz anders. Gesundheit muss während der Pandemie an erster Stelle stehen. Wir als Vertretung der Schülerinnen und Schüler in NRW finden den verfrühten Unterrichtsbeginn verantwortungslos. Seit Donnerstag werden trotz unserer Proteste die Vorbereitungen für die Prüfungen durchgeführt, sowohl für die Abiturientinnen und Abiturienten als auch für Real-, Haupt- sowie Berufsschülerinnen und -schüler. Wir sind zwar nicht grundsätzlich gegen Vorbereitungen von Prüfungen, sie sollten aber auf freiwilliger Basis stattfinden. Bei Abiturienten ist das der Fall, für alle anderen, die vor Abschlussprüfungen stehen, gilt die Schulpflicht.

Wie haben Sie die Schulöffnung erlebt?

An den Schulen heißt es: Abstand halten und Händewaschen, ab Montag kommt dann die Pflicht hinzu, eine Maske zu tragen. Dabei fehlte es schon vor Corona am Nötigsten. Die Schulen sind marode, es gibt Lehrermangel und zu große Klassen. Der notwendige Gesundheitsschutz kann deshalb meist nicht eingehalten werden. Einige Schulen haben zu kleine Klassenräume, in anderen gibt es für alle Schüler nur eine Toilette. In einem Fall findet der Unterricht im Container statt – ohne Wasseranschluss! In den Klassen müssen auch Lehrer unterrichten, die zur Risikogruppe gehören. Wie soll der Infektionsschutz so durchgesetzt werden? Die Schülerinnen und Schüler haben darauf hingewiesen, dass chaotische Zustände an den Schulen programmiert sind, aber die Politiker interessiert das nicht.

Im Vorfeld gab es eine Debatte über Schulboykott. Wurde das umgesetzt?

Eher nicht. Schülerinnen und Schüler hatten sich öffentlichkeitswirksam organisiert, um einen Schulboykott vorzubereiten. Es gab Demonstrationen mit jeweils etwa 15 Leuten vorm Landtag, auch am Tag der Schulöffnung. Aber die Prüfungen beginnen schon in zwei Wochen. Viele überlegen sich: Kann ich meinen politischen Protest äußern, ohne meinen Abschluss zu gefährden? Es herrschen große Angst und ein immenser Druck, es unter diesen Umständen schaffen zu müssen. Viele haben Sorgen davor, in die Schule zu gehen, etwa weil ihre Eltern Risikopatienten sind, denen die Krankheit gefährlich werden könnte. Oder weil sie ein kleines Gewerbe führen, und eine schwere Erkrankung den Ruin bedeuten könnte. Oft haben die Eltern jetzt schon Existenzängste, was auch die Schülerinnen und Schüler belastet. Viele von uns sind gezwungen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule zu fahren. Selbst Risikopatienten müssen zur Prüfung kommen – obgleich wir ja noch nicht wissen, wie sich die Pandemie weiter entwickeln wird.

Was für Unterschiede gibt es darin, wie das Lernen in der Pandemie die Schülerinnen und Schülern belastet?

Der eine hat ein Zuhause mit viel Platz, um in Ruhe zu lernen, mit einem Garten, wo er entspannen kann. Andere leben zu viert in einer Zweizimmerwohnung. Diese Ungleichheiten verschärften sich in der Coronakrise.

Was fordern Sie?

Die Schulen dürfen erst geöffnet werden, sobald das Kontaktverbot aufgehoben werden kann. Es muss eine freiwillige Entscheidung sein, ob Schülerinnen und Schüler während der Pandemie die Prüfung ablegen oder ob sie eine Durchschnittsnote erhalten. Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich freiwillig darauf vorbereiten können, so wie es beim Abitur der Fall ist.

Hoffen Sie noch auf ein Einlenken der Landesregierung?

Wir haben unsere Meinung auf unserer Webseite und in der Presse öffentlich gemacht, es gibt Demonstrationen vor dem Landtag. Schulministerin Gebauer kennt unsere Meinung, ignoriert sie aber. Dabei leben wir doch in einer demokratischen Gesellschaft. Da kann es nicht sein, dass wir als Schülerinnen und Schüler bei solchen Fragen nicht einbezogen werden.