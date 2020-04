EU-Gipfel beschließt »Wiederaufbaufonds«

Nicolas Bouvy/EPA/dpa Die European Investment Bank (EIB), noch vor nur leicht bewölktem Himmel (Luxemburg 10.6.2011)

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich am Donnerstag abend auf die Gründung eines »Wiederaufbaufonds« geeinigt, um die Konjunktur in der Euro-Zone wiederzubeleben. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte am Freitag, dass mit der Zustimmung der Staats- und Regierungschefs zu einer Kredithilfe von bis zu 540 Milliarden Euro nun ein wenig Zeit gewonnen sei. Der genaue Umfang, die Finanzierung und die Verwendung des Geldes sind allerdings noch völlig unklar. Daher soll EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) bis Mitte Mai ein für alle EU-Staaten annahmefähiges Modell ausarbeiten. Die EU-Kommissionschefin will für den »Wiederaufbaufonds« den Kreditaufnahmerahmen der EU ausweiten. Zusätzliche Zusagen der EU-Länder sollen für Garantien genutzt werden, um damit über Anleihen am Kapitalmarkt Geld für die Überwindung der Rezession aufzunehmen. Ein Teil der Hilfen sollen Zuschüsse für die von der Pandemie besonders betroffenen Länder sein, ein weiterer Kredite. Zwischen beiden Formen der Hilfe müsse die »richtige Balance gefunden werden«, sagte von der Leyen nach dem Gipfel am Donnerstag abend.

Hierin steckt großes Streitpotential: Einige der nördlichen EU-Staaten – unter anderem Deutschland und die Niederlande – wollen, dass nur Kredite vergeben werden, die von den Empfängern zurückgezahlt werden müssen. Einige südliche Staaten wollen Zuschüsse ohne Rückzahlung. Die von neun EU-Staaten – darunter Frankreich, Spanien und Italien – geforderten Coronabonds, also EU-Gemeinschaftsanleihen mit voller gemeinsamer Haftung, werden von der Bundesregierung kategorisch abgelehnt. Zu höheren deutschen Beiträgen zum EU-Haushalt ist sie zwar bereit, nannte aber bisher keine Größenordnung.

Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, drängte auf dem Gipfel die Staats- und Regierungschefs zur Eile. Die EZB hält mittlerweile einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukt der Euro-Zone um 15 Prozent für möglich und verlangt daher möglichst umfangreiche Staatshilfen. (dpa/jW)