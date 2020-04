Ausstand im Allgäu

IG Metall Bayern Fest entschlossen trotz Corona: Gewerkschafter der IG Metall legen Betrieb lahm (Sonthofen, 23.4.2020)

Demonstrationen am 1. Mai wird es dieses Jahr nicht geben. Jedenfalls keine vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) organisierten – coronabedingt. Arbeitskämpfe gibt es trotzdem. Wie beim Maschinenbauer Voith in Sonthofen im Allgäu. Dort rief die IG Metall am Donnerstag zum Streik auf. Die Arbeiter traten geschlossen durch die Werkstore, legten die Produktion lahm. Die Belegschaft will das Werk erhalten, der Konzern bis Jahresfrist schließen, wie er bereits im Oktober 2019 angekündigt hatte (siehe jW vom 22. April).

Der Bundesvorstand der IG Metall beschloss am Montag den unbefristeten Streik. Zuvor hatten die IG-Metall-Mitglieder in Sonthofen in einer Urabstimmung zu 98 Prozent für den Ausstand votiert. »Das Werk steht jetzt still, komplett«, sagte Dietmar Jansen, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Allgäu und Streikleiter, am Freitag gegenüber jW. Eine Konzernsprecherin bestätigte dies am gleichen Tag.

»Obwohl wir schwarze Zahlen schreiben, sollen hier die Lichter ausgehen – ein Irrsinn«, so Jansen. Das sieht Voith anders: »Es geht nicht um bisherige Leistungen einzelner Standorte, sondern um die zukünftige Wirtschaftlichkeit in einem neu aufgestellten Produktionsnetz«, sagte die Sprecherin. Deshalb wird die Konzernleitung am Schließungsplan festhalten. Vom Streik zeigt sie sich unbeeindruckt: »Die von der IG Metall Allgäu initiierte Arbeitsniederlegung wird zu keinem Ergebnis führen«, meinte Mathias Mörtl, Mitglied der Voith-Geschäftsleitung, am Freitag auf jW-Anfrage.

Voith und der Gesamtbetriebsrat (GBR) werden am 4. Mai über einen Interessenausgleich und Sozialplan verhandeln, so Mörtl. Das macht Jansen wütend: »Der GBR handelt ohne Auftrag.« Die Kompetenz liegt beim Betriebsrat vor Ort, betonte er. Und noch etwas stößt Jansen sauer auf: »Alle reden vom Facharbeitermangel.« Der Großteil seiner Kollegen sei hochspezialisiert. Voith stellt unter anderem Getriebe für Gaswerke her, »nichts, was man mal so eben an der Drehbank zurechtfräsen kann«, sagte Sebastian Hornung, örtlicher IG-Metall-Sekretär, am Freitag dieser Zeitung.

Unterdessen ist Voith aktiv geworden. Eine Streikbrecherprämie von einem halben Monatslohn habe der Konzern ausgelobt, weiß Jansen von Kollegen. »Das ist ein Versuch, einen Keil zwischen uns zu treiben.« Der werde aber scheitern, ist sich Jansen sicher.

»Das ist kein normaler Streik«, wie Hornung hervorhebt. Wegen der Pandemie werde es keine großen Kundgebungen geben, Streikposten indes schon. Die sind erforderlich: Im Verlauf der ersten beiden Streiktage sind immer wieder Lkw im Auftrag der Geschäftsführung vorgefahren, die Getriebeteile aus dem Werk herausfahren wollten. »Unsere Kollegen haben spontan mit 50 bis 100 Privatautos die Ein- und Ausfahrten blockiert«, sagte Jansen.

Unterstützung erhält die Belegschaft von Die Linke aus dem Bundestag. Deren arbeitsmarktpolitische Sprecherin Sabine Zimmermann kommentierte am Freitag gegenüber jW: »Völlig zu Recht stellen sich die Beschäftigten dem Schließungsplan entgegen.«

Die Metaller sind aber in einem Dilemma: Für einen Werkserhalt kann man hierzulande offiziell nicht streiken, »nur für den Abschluss eines Sozialtarifvertrags«, sagte Jansen. Dennoch: Oberstes Ziel sei, die Demontage des Standorts in Sonthofen zu verhindern. »Unsere Kollegen sind absolut kampfbereit«, betonte Streikleiter Jansen. Über das Wochenende hinaus? »Klar, unser Arbeitskampf wird nicht nach drei Tagen erledigt sein.«