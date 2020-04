Virtuelle Demontage

Puclic Domain Pictures »Internetschach wird sich nie als richtige Disziplin durchsetzen können« – Elisabeth Pähtz

»Das war echt eine Demontage.« Ein hartes Urteil des deutsch-griechischen Internationalen Schachmeisters (IM) Georgios Souleidis nach dem Onlineländerkampf der Frauen am Dienstag abend zwischen Ungarn und Deutschland. Souleidis kommentierte in seinem »Twitch-Kanal« die deutsche Schlappe von zwölfeinhalb zu dreieinhalb mit spitzer Zunge. Die Spielerinnen hätten weit unter ihrem Niveau gespielt, so Souleidis. Marcus Fenner, Geschäftsführer des Deutschen Schachbundes (DSB), widersprach gegenüber jW: »Das Ergebnis in diesem Länderkampf ist nur bedingt aussagekräftig.« Natürlich habe das DSB-Team gewinnen wollen, so Fenner, noch mehr indes »neue Eröffnungsideen gegen starke Gegnerinnen unter Wettkampfbedingungen testen«.

Es gebe trotz der Einschränkungen wegen der Pandemie derzeit länderübergreifend zahlreiche Aktionen, hatte der DSB auf seiner Homepage am 14. April in der Vorankündigung zum Frauenländerkampf geschrieben. Die Begegnung mit deutscher Beteiligung war eine Onlinepremiere.

Die beiden Nationalteams spielten am Dienstag auf der Onlineschachplattform chess.com Schnellschach. Das ist die jüngste Schachdisziplin, sie etablierte sich erst Mitte der 1980er Jahre. Die ersten 40 Züge beim normalen Turnierschach müssen binnen zwei Stunden von den Spielern absolviert werden. Oft eine Geduldsprobe für das Publikum. Im Blitzschach, einer weiteren Variante, bleiben den Akteuren in der Regel für die Spielzüge nur fünf Minuten Zeit. Kritiker meinen, die Qualität des Spiels leide darunter. Deshalb gilt das Schnellschach als beliebte Alternative. Der Spielmodus am Dienstag: Jeweils vier Spielerinnen traten in vier Runden gegeneinander an, jede spielte gegen jede. Bei einem Sieg gibt es einen Punkt, beim Remis teilen sich die Kontrahentinnen den Punkt. Insgesamt waren also 16 Punkte zu vergeben. Die Bedenkzeit pro Partie betrug zehn Minuten plus zwei Sekunden je Zug.

Zu den Partien: An den vier virtuellen Brettern zeigten sich die Schwestern Anita und Ticia Gara, Petra Papp und Thanh Trang Hoang aus Ungarn der deutschen Frauenauswahl um Elisabeth Pähtz, Sarah Papp (nicht mit ihrer ungarischen Kollegin verwandt), Melanie Lubbe und Josefine Heineman bereits in der ersten Runde deutlich überlegen und führten danach mit 4:0. Drei Punkteteilungen und eine Niederlage standen bei den Deutschen nach der zweiten Runde zu Buche. Zwischenstand: eineinhalb zu sechseinhalb. Nach der dritten Runde lagen die Ungarinnen mit neuneinhalb zu zweieinhalb uneinholbar in Führung. In der Abschlussrunde konnte Melanie Lubbe gegen Anita Gara den einzigen deutschen Sieg am Bildschirmbrett erzielen – Endstand: zwölfeinhalb zu dreieinhalb für die Frauen aus Ungarn.

Elisabeth Pähtz, die einzige Berufsspielerin im deutschen Team, spielte gegen die ungarischen Profis zweimal Remis und kassierte zwei Niederlagen. Auch sie will wie Fenner die Pleite nicht überbewerten: »Internetwettkämpfe sind mit Turnierspielen nicht zu vergleichen«, sagte sie auf jW-Nachfrage. Außerdem fehle solchen Partien der sportliche Anreiz, so Pähtz. Die Spielerinnen können nicht ihr »Elo-Rating« verbessern. Die Spielstärke der Akteure wird über die sogenannte Elozahl ermittelt. Diese Wertungszahl geht auf ein Berechnungsmodell des gebürtigen Ungarn Arpad Elo zurück, jedem Spieler wird dabei eine Elozahl zugeordnet. Mit dem Modell werden bisherige Turnierergebnisse statistisch ausgewertet, die die Spielstärke der Akteure widerspiegeln und Prognosen über Erfolgsaussichten gegen andere Spieler zulassen.

Viel mehr als ein abendlicher Zeitvertreib seien solche Onlinepartien nicht, sagte Pähtz. Und sie ist sich sicher:»Internetschach wird sich nie als richtige Disziplin durchsetzen können.« Fenner hingegen sieht den Vorteil, dass Schach »fast ohne Modifikationen« im Unterschied zu »praktisch allen anderen Sportarten auch in der Coronazeit unter Wettkampfbedingungen« online gespielt werden kann. Im Mai soll der Rückkampf stattfinden. »Ich bin mir sicher«, so Fenner weiter, »dass das deutsche Team nach dieser klaren Niederlage besonders motiviert und konzentriert an den Start gehen wird.«