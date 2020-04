Nur wer aufgibt, verliert

Ali Hashisho/REUTERS Flaggen der kurdischen YPG und YPJ in Hasaka, Nordsyrien (28.3.2020)

Fünf Kugeln haben die zierliche Frau, die da im Halbschatten durchs Bild hinkt, nur einige Wochen zuvor getroffen. Zu Beginn des gleichnamigen Dokumentarfilms erholt sich »Commander Arian«, Kämpferin der syrisch-kurdischen Frauenverteidigungseinheiten (YPJ), von schmerzhaften Kriegsverletzungen. Sie vermisst die Gemeinschaft der kämpfenden Genossinnen. Ob das Gefühl in die Finger der Hand zurückkehrt, mit der sie früher ihre Kalaschnikow abgefeuert hat, ist ungewiss, denn eine der Kugeln traf sie am Ellenbogen. Auch die Lunge, ein Wirbel und das Kreuzbein wurden verletzt, als ein Dschihadist sie niederschoss. Eine lange senkrechte Narbe zieht sich über ihren Bauch. Aber sie kann gehen – und das ist bei den Verletzungen, die sie aufzählt, fast schon ein Wunder. Sie habe sich gedacht: »Ich muss überleben. Es gibt noch viel zu tun«, erzählt die Kommandantin, die nun eine neue Aufgabe finden muss. Gerne wäre sie an vorderster Front bei der Befreiung von Rakka dabei, das bei Drehbeginn noch von den Dschihadisten besetzt war. Fertiggestellt wurde der Film, den die katalanische Regisseurin Alba Sotorra angesichts der Coronakrise nun im Internet frei zugänglich gemacht hat, 2018.

Längere Rückblenden zeigen »Commander Arian« mit ihrer Einheit im Kampf gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) und im Gespräch mit jungen Genossinnen. Dabei wirkt sie entschlossen, aber nicht verhärtet – eine Revolutionärin mit hoher sozialer Intelligenz. »Wenn ich eine Frau rette, die sich unterlegen fühlt, eine schwache, verletzliche und demütige Frau – das ist für mich Freiheit«, sagt sie in einem kurz zuvor befreiten Dorf.

Alba Sotorra war schon nach Europa zurückgekehrt, um den Film zu schneiden, als sie von Arians Verwundung erfuhr. Sie beschloss daraufhin, erneut in die »Demokratische Föderation Nordsyrien – Rojava« zu reisen, um ihre Protagonistin zwei Monate lang zu pflegen. »Nachts wachte Arian vor Schmerzen auf, und ich massierte sie, um zu versuchen, ihre Schmerzen zu lindern. Wenn sie schlafen ging, weinte ich vor Wut und Frustration«, beschrieb Sotorra laut einem Bericht der kurdischen Nachrichtenagentur ANF die gemeinsame Zeit nach dieser Zäsur im Leben der Kämpferin. »Aber Arians Stärke erwies sich erneut als eine Lehre im Leben: Sie würde nicht aufgeben, denn nur wer aufgibt, verliert.«

Körperlich mit Abstrichen wiederhergestellt, fand die zähe, sympathische Heldin ihre neue Aufgabe zunächst in einem Zentrum für verwundete Frauen im Kanton Afrin. Das aber wurde inzwischen bei einem türkischen Luftangriff zerstört. »Gemeinsam mit den YPJ kämpft sie noch immer«, heißt es im Abspann, denn »Commander Arian« überlebte die Invasion. Als das eindrucksvolle Filmporträt im November 2018 im Europäischen Parlament gezeigt wurde, appellierte sie in einer Skype-Botschaft an die Abgeordneten, jeder Unterstützung für den türkischen Staat und somit für den IS ein Ende zu setzen.

Der kurdischsprachige Film ist auf der Plattform Vimeo zu sehen und kann mit spanischen, katalanischen, französischen, italienischen, deutschen, englischen und baskischen Untertiteln abgerufen werden.