Nachschlag: Mit Lenin fängt alles an

gemeinfrei Lenin »hat sich in der Zukunft versteckt. Er kommt zurück aus der zeitlichen Verbannung. Jetzt fängt alles an«

Man höre und staune: Der Norddeutsche Rundfunk gedenkt Lenins zu dessen 150. Geburtstag würdig und schön. Besser gesagt, der Sender strahlt ein etwa 50minütiges Sprech-, Sing- und Musikdrama mit dem Titel »Nie mehr warten« aus, das würdig und schön ist. Das Stück von Dietmar Dath und Thomas Weber bildet den Moment ab, in dem Lenin im Frühjahr 1917 aus dem Exil zurückkehrt. Das Szenario verhandelt einen dreiseitigen Konflikt: Ja, nein, vielleicht. Es treten auf: eine Revolutionärin, ein Reaktionär und die Stimme der Besorgnis. Letztere glaubt an »Handel und Wandel«, der Reaktionär an »Befehl und Gehorsam«. Die Revolutionärin stößt den beiden Bescheid. Was die sich einbildeten, sei in Wahrheit »Glauben und Rauben« in einer Endlosspirale namens Kapitalismus. Wir dagegen, sagt sie, »wir bauen die Maschine um, die niemals stillsteht, wir selbst sind die Maschine«. Und dann: Lenin »hat sich in der Zukunft versteckt. Er kommt zurück aus der zeitlichen Verbannung, wie er mit dem Zug zurückgekommen ist aus der räumlichen. Jetzt fängt alles an.« (brat)