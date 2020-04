Auf halbem Weg zur Dekadenz

Lucas Jackson/REUTERS Unterwegs in eine bessere Welt: Wallace Shawn

Als Schauspieler hat der 1943 geborene Wallace Shawn in zahllosen Produktionen mitgespielt, bei populären TV-Serien wie »Sex and the City« und »Desperate Housewives«, aber auch in cineastischen Hochkarätern. ­Woody Allen besetzte ihn 1979 in »Manhattan« in einer kleinen Nebenrolle, die Shawn jedoch unvergesslich gestaltete: Diane Keaton schwärmt ihrem Kurzzeitgeliebten ­Woody Allen von ihrem Ex-Mann Jeremiah vor, der sie »sexuell erschlossen« habe – oder so ähnlich – und überhaupt ein Hammertyp gewesen sein muss. Dann begegnen sie in einer Kunstausstellung – wo sonst – diesem Wundermann: Ein leicht debil grinsender Wallace Shawn. Klein, kahl, unscheinbar. So sahen wir ihn zwei Jahre später auch in seinem wohl bekanntesten Film. In Louis Malles »Mein Essen mit André« treffen sich zwei alte Freunde in einem Restaurant und unterhalten sich. Ein fast zweistündiger Dialogfilm – und doch ungemein spannend. Shawn spielt nicht nur einen der beiden Freunde, er ist auch verantwortlich für den melancholischen, das Leben als solches behandelnden Stoff – von ihm stammt das Drehbuch.

Jetzt hat der Schauspieler und Theaterautor ein kleines Nachtstück vorgelegt, das auf eigentümliche Weise auf den Trend zu reagieren scheint, den Didier Eribon 2009 mit »Rückkehr nach Reims« ausgelöst hat. Nur geht es hier nicht um einen gesellschaftlichen Aufsteiger, der sich nach wie vor als Deklassierten wahrnimmt, sondern im Gegenteil um einen, der sich als Absteiger fühlt. Shawns Vater war Herausgeber des New Yorker: »Als ich heranwuchs, ging mein Vater niemals in Lebensmittelläden, um einzukaufen. Das taten andere für ihn.« Natürlich ist Shawn zu klug, um sich ernsthaft als deklassiert darzustellen, definiert aber seine gesellschaftliche Stellung als »ein klein wenig niedriger« als die seiner Eltern. Seine Lebensziele waren nicht mehr materieller Art: »Mein Vorhaben in dem Leben, das sich vor mir auftat, war, dass ich versuchen würde, glücklich zu sein.« Shawn weiß, dass ihm das gelungen ist. Wer sich bar ökonomischer Sorgen den schönen Dingen widmen kann, darf nicht unglücklich sein: »Ich wohne in einem ruhigen, stillen Stadtteil. Ich schreibe. Ich lese. Ich besuche Freunde.«

Die Crux besteht im schlechten Gewissen, das mit diesem Glücksprivileg einhergeht. »Die Völker von Großbritannien und Europa profitieren noch heute von der Ausbeutung der Kolonialvölker im 19. Jahrhundert«, so wie »die Bewohner der Vereinigten Staaten«, und mithin auch Shawn selbst, »von der Ausbeutung der Sklaven in den Südstaaten«. Shawns kleines Büchlein ist eine einzige Anklage an die »Glücklichen«, die ihr Wissen, ihre Kultur, ihr Geld, ihre Macht einsetzen, um die »Unglücklichen« auszubeuten.

Die »Nachtgedanken« sind zuerst 2017 erschienen, und Shawn war offensichtlich vor allem vom Terror des »Islamischen Staats« beeindruckt. Weit davon entfernt, diesen zu verteidigen, erklärt er ihn: Die wütenden Ohnmächtigen des Nahen Ostens folgten vor den diversen Islamisten marxistischen Führern – bis dann die »Glücklichen« »im Westen beträchtlichen Erfolg bei der weltweiten Auslöschung marxistischer Wörter und marxistischer Ideen gehabt haben, indem sie sich der simplen Technik bedienten, die Marxisten zu töten«. So sind sie schon immer mit jeder Form von Widerstand umgegangen, so werden sie es auch in Zukunft tun. Deshalb fordert Shawn Veränderungen: »Wir müssen einen Weg in eine bessere Welt finden. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, diesen Weg zu finden.« Allerdings konterkariert er solche Appelle durch einen dezidierten Pessimismus, der den Glauben an eine Umkehr ausschließt: »Die Menschen sind nicht dafür ausgerüstet, mit derartigen Dingen zurechtzukommen.«

Spätestens da wird der Text, eine Melange aus Essay und Pamphlet, heikel. Nicht nur ist sein Weltbild ziemlich schematisch, vor allem fragt man sich, was uns der Autor eigentlich sagen will, wenn er doch keinen Ausweg, sondern einen sozialen Determinismus walten sieht. Er ergeht sich in zum Teil wirren Thesen. Zum Beispiel hindert uns laut Shawn »die Balance unserer inneren Kräfte« daran, Gutes zu tun und Schlechtes zu unterlassen. Schließlich nimmt er jene »Privilegierten oder Gierigen«, die doch Gegenstand seiner Kritik sind, auf einmal in Schutz, sind sie doch nur »im Verlauf desselben allgemein menschlichen Prozesses fürchterlich geworden, dem wir alle unterliegen«.

Da hat man dann eine typische ­Woody-Allen-Figur vor Augen: einen Ostküstenintellektuellen, der Probleme pointiert zu diskutieren versteht, es aber dabei belässt und sich aus Scham darüber selbst des Versagens bezichtigt: »Ich würde sagen, dass ich auf halbem Weg zur Dekadenz bin.« Bei all ihrer unbestreitbaren Originalität erweisen sich Wallace Shawns larmoyante »Nachtgedanken« als zeitgenössisches Dokument einer großen Überforderung.