Zuviel große Pötte

commons.wikimedia.org/wiki/File:MSC_GÜLSÜN_(48675118678).jpg CC BY-SA 2.0 MSC Gulsun: Fährt für Schweizer Reederei unter der Flagge Panamas und trägt 23.756 Standardcontainer

Die Coronapandemie fordert Menschenleben. Ihr Management schränkt Freizügigkeit ein und gefährdet Bürgerrechte, weil manche Politiker die Seuche als Chance sehen, die eigene Macht auszubauen. Das und vieles mehr ist Dauerthema dieser Tage. Aber die Pandemie hat auch globale Folgen auf den Meeren: Vom Schicksal der Seeleute war bereits die Rede (jW vom 21. April), aber die Schiffahrt, deren reibungsloses Funktionieren diese Menschen gewährleisten, ist ebenso hart betroffen – auch wenn nicht jedes Jammern der Lobbyisten aufrichtig sein mag.

Während die Mehrzweck- und Schwergutschiffahrt (noch) schwach betroffen ist, stehen die internationalen Containerflotten nach Ansicht von Fachleuten vor der schwersten Krise seit 2009. Damals seien fast 40 Prozent aller dieser Schiffe vorübergehend ohne Aufträge gewesen. Aktuell wurden Schätzungen von Experten zufolge bei interkontinentalen Liniendiensten bislang mehr als 400 Fahrten abgesagt, davon allein rund 250 in den bisherigen dreieinhalb Wochen des zweiten Quartals. 385 Containerschiffe mit einer Kapazität von 2,2 Millionen TEU (Twenty foot equivalent unit: Standardmaß für Container) sind laut Branchenportal Hansa vom 22. April momentan »aufgelegt« – das entspricht knapp zehn Prozent der aktuellen weltweiten Kapazität.

Die aber wächst – Corona hin oder her – ungebrochen weiter. Die südkoreanische Linienreederei HMM (ehemals Hyundai Merchant Marine) stellt gerade das erste Schiff einer neuer Zwölferserie von »Megamax-24«-Carriern in Dienst. Die »HMM Algeciras« soll bei knapp 400 Metern Länge und einer Breite von 61 Metern die Boxen längs wie quer in je 24 Reihen stapeln können, so eine Kapazität von 23.964 TEU erreichen und damit die Weltspitze im Wettlauf um die Größe übernehmen. Insgesamt hat HMM laut Statistik des Branchendienstes »Alphaliner« den Bau von Schiffen mit insgesamt knapp 407.000 TEU bei Werften in Auftrag gegeben. Allein die zehn größten Reedereien (die genannte rangiert da auf Platz 9) kommen demnach auf knapp zwei Millionen TEU Erweiterung. HMM gehört seit kurzem zum Konsortium »THE Alliance«, das Hapag-Lloyd mit Japans Reedereiverbund ONE (Ocean Network Express – jW vom 6. April 2018) sowie dem taiwanesischen Unternehmen Yang Ming bildete.

Es ist nicht zu verkennen, dass einigen diese Entwicklung vor dem Hintergrund der Pandemie Sorgen bereitet: Allein im ersten Halbjahr 2020 könnte, so Analysten des dänischen Unternehmens »Sea-Intelligence«, der internationale Containerhandel um bis zu 25 Prozent einbrechen. Das, so mutmaßen wiederum Experten des US-Portals »gCaptain« am 22. April, zwinge angesichts des bevorstehenden Zuwachses durch immer größere Schiffe zum verstärkten Verschrotten älterer Einheiten. Was die Frage aufwerfe, ob das nicht Änderungen der internationaler Handelsrouten erfordere, weil die Häfen der bisherigen von den Megacarriern nicht mehr hinreichend bedient werden könnten: »Wer profitiert davon – und wer nicht?« Eine Frage, die nicht nur in den USA die Fachleute beschäftigt: Hansa kommentierte am Mittwoch die bevorstehende Jungfernfahrt der »HMM Algeciras« unter anderem nach Hamburg mit den Worten: »Gut möglich, dass es … an der Elbe eine erneute Debatte um Hafenvertiefungen oder Größenbeschränkungen für Schiffe in Europa geben wird.«

Corona sorgt für Wirbel in der Schiffahrt. Bereits im März hatte der deutsche Reederverband VDR unter anderem politische Hilfe bei pandemiebedingten Problemen mit der Tilgung von Krediten gefordert. Auch Schiffsausrüster mahnten Unterstützung an, falls Covid-19 zu Problemen in den Häfen führe. Die Schweizer Großreederei MSC hat nach Hansa-Angaben weltweit sechs Depots zur Zwischenlagerung von Containern eingerichtet – unter anderem in Bremerhaven –, um angesichts ausgedünnter Linienverbindungen Staus in den Häfen zu vermeiden und so Gebühren zu sparen.

VDR und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) verlangten Anfang April in einem Schreiben an die EU-Kommission »koordinierte Maßnahmen zum Schutz von Schiffen und Gütern«. Und aus Sorge, die Brüsseler Administration könne ihnen während der Pandemiehektik irgend etwas Unliebsames überstülpen, appellierten Verbände und Lobbyisten der maritimen Wirtschaft Mitte April an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, alle branchenbezogenen Beratungen für mehrere Monate zu stoppen, weil man derzeit nicht imstande sei, Konsultationen termingerecht zu verfolgen.

Aber unternehmerisches Jammern geht häufig einher mit sozialen Angriffen: Bereits Anfang April forderte der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe von der Politik unter anderem, die Senkung von Betriebskosten zu ermöglichen, etwa durch »Stundung« der sogenannten Lohnnebenkosten oder Übernahme von Lohnkosten für freiwillig freigestellte Mitarbeiter wegen Kinderbetreuung. Und passend zum andauernden Streit mit den Gewerkschaften ums »Laschen« (jW vom 5. März 2018) verbreitete die Göteborger Hafenbehörde zu Monatsbeginn Überlegungen, die Coronapandemie mit ihren Kontaktsperren könnte durch Neuordnung der Arbeitsabläufe in den Häfen deren Digitalisierungsprozess beschleunigen – und menschliche Arbeitskraft durch Automatisierung und künstliche Intelligenz ersetzen.